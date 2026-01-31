Серьезного прорыва в переговорах не будет как минимум до марта: The Economist назвало причину

За время полномасштабной войны наиболее конструктивными переговорами стали последние обсуждения в Абу-Даби с участием Украины, России и США. Наиболее сложным пока остается вопрос территорий.

Впрочем, серьезного прорыва по этому поводу не ожидается как минимум до марта 2026 года. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Что стоит ожидать от переговоров?

Собеседники, приближенные к украинской делегации, сообщили, что недавние переговоры в ОАЭ оставили нерешенными самые сложные вопросы, в частности те, которые непосредственно связаны с оккупированными территориями и гарантиями безопасности.

Несмотря на это, некоторые технические аспекты соглашения скорее всего уже согласовали. Но и "никаких серьезных прорывов", как пишет издание, не ожидают до окончания зимнего наступления России и выявления растущих проблем в российской экономике.

The Economist предполагает, что возможные следующие переговоры 1 февраля смогут прояснить, готов ли российский диктатор Владимир Путин все же смягчить собственное требование относительно выхода Вооруженных Сил Украины с Донбасса.

Какие детали предварительных переговоров известны?