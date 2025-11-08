Это очень серьезно, – политолог назвал тревожные звоночки встречи Трампа с Орбаном

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом. После переговоров стало известно, что президент США пошел на определенные уступки своему венгерскому коллеге.

Как заметил 24 Каналу политолог Алексей Кошель, страны находятся в разных "весовых категориях". Соединенные Штаты называют мировым лидером, тогда как Венгрия – это маленькое государство, которое живет на дотациях Евросоюза.

О каком важном сотрудничестве договорился Трамп с Орбаном?

Сегодня у Виктора Орбана не лучшая ситуация. Дыра в бюджете достигает 8 миллиардов долларов. Это огромная сумма. К тому же через 6 месяцев будут выборы, поэтому об экономии средств даже нельзя говорить.

Но Орбан всегда пытался быть помощником двух хозяев: и Путина, и Трампа. Это не только передача информации, а попытки с одной стороны играть роль маленького, гордого лидера региона, а с другой – получать достаточно серьезные выгоды,

– отметил политолог.

Трамп как бизнесмен не будет применять к Венгрии язык силы, потому что гораздо проще и выгоднее просто "купить" Орбана, что он, собственно, и сделал. Американский президент неоднократно ему подыгрывал, хвалил. Это принесло им обоим определенный результат.

"Венгерская атомная электростанция переходит на американское ядерное топливо. Это достаточно серьезно. К тому же Соединенные Штаты пообещали Венгрии технологии, малые модульные реакторы. Это проект на 20 миллиардов долларов", – подчеркнул Алексей Кошель.

Стоит заметить, что договоренности в сфере ядерных технологий имеют свои особенности. Они предусматривают длительное сотрудничество, привязанность к технологиям, специалистов, средств. Это геополитическая привязка.

Соединенные Штаты сделали Орбану достаточно хорошее предложение, от которого нельзя отказаться. Для Украины это хороший сигнал, поскольку геополитические рычаги влияния на Орбана со стороны Соединенных Штатов увеличивается. В перспективе для нас это выигрышно.

Что известно о встрече Трампа и Орбана?