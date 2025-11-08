Это очень серьезно, – политолог назвал тревожные звоночки встречи Трампа с Орбаном
- Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом, после переговоров США согласились на определенные уступки Венгрии.
- США пообещали свои технологии и малые модульные реакторы на 20 миллиардов долларов, что усиливает геополитическое влияние страны на Венгрию.
Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом. После переговоров стало известно, что президент США пошел на определенные уступки своему венгерскому коллеге.
Как заметил 24 Каналу политолог Алексей Кошель, страны находятся в разных "весовых категориях". Соединенные Штаты называют мировым лидером, тогда как Венгрия – это маленькое государство, которое живет на дотациях Евросоюза.
Смотрите также Сделали исключение: США ослабили санкции против России ради Венгрии
О каком важном сотрудничестве договорился Трамп с Орбаном?
Сегодня у Виктора Орбана не лучшая ситуация. Дыра в бюджете достигает 8 миллиардов долларов. Это огромная сумма. К тому же через 6 месяцев будут выборы, поэтому об экономии средств даже нельзя говорить.
Но Орбан всегда пытался быть помощником двух хозяев: и Путина, и Трампа. Это не только передача информации, а попытки с одной стороны играть роль маленького, гордого лидера региона, а с другой – получать достаточно серьезные выгоды,
– отметил политолог.
Трамп как бизнесмен не будет применять к Венгрии язык силы, потому что гораздо проще и выгоднее просто "купить" Орбана, что он, собственно, и сделал. Американский президент неоднократно ему подыгрывал, хвалил. Это принесло им обоим определенный результат.
"Венгерская атомная электростанция переходит на американское ядерное топливо. Это достаточно серьезно. К тому же Соединенные Штаты пообещали Венгрии технологии, малые модульные реакторы. Это проект на 20 миллиардов долларов", – подчеркнул Алексей Кошель.
Стоит заметить, что договоренности в сфере ядерных технологий имеют свои особенности. Они предусматривают длительное сотрудничество, привязанность к технологиям, специалистов, средств. Это геополитическая привязка.
Соединенные Штаты сделали Орбану достаточно хорошее предложение, от которого нельзя отказаться. Для Украины это хороший сигнал, поскольку геополитические рычаги влияния на Орбана со стороны Соединенных Штатов увеличивается. В перспективе для нас это выигрышно.
Что известно о встрече Трампа и Орбана?
- Направляясь в Белый дом, Виктор Орбан отметил, что потенциально переговоры Путина и Трампа все-таки могут состояться в Венгрии. Он добавил, что "войну надо держать за пределами его страны". Также сообщалось, что Орбан будет просить Трампа разрешить Венгрии пользоваться российской нефтью.
- После переговоров Дональд Трамп не скупился на комплименты Орбану. Он назвал его "могущественным человеком" и "великим лидером". Более того, хвалил стиль его правления, потому что в Венгрии якобы "нет преступности и проблем".
- Одной из ключевых тем была война в Украине. Это подтвердил сам Орбан. По его словам, он хочет сделать свой вклад в мирные усилия США.