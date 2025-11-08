Це дуже серйозно, – політолог назвав тривожні дзвіночки зустрічі Трампа з Орбаном

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом. Після переговорів стало відомо, що президент США пішов на певні поступки своєму угорському колезі.

Як зауважив 24 Каналу політолог Олексій Кошель, країни перебувають у різних "вагових категоріях". Сполучені Штати називають світовим лідером, тоді як Угорщина – це маленька держава, яка живе на дотаціях Євросоюзу.

Про яку важливу співпрацю домовився Трамп з Орбаном?

Сьогодні у Віктора Орбана не найкраща ситуація. Дірка у бюджеті сягає 8 мільярдів доларів. Це величезна сума. До того ж через 6 місяців будуть вибори, тому про економію коштів навіть не можна говорити.

Але Орбан завжди намагався бути помічником двох господарів: і Путіна, і Трампа. Це не лише передача інформації, а намагання з одного боку грати роль маленького, гордого лідера регіону, а з іншого – отримувати достатньо серйозні вигоди,

– зауважив політолог.

Трамп як бізнесмен не застосовуватиме до Угорщини мову сили, бо набагато простіше й вигідніше просто "купити" Орбана, що він, власне, і зробив. Американський президент неодноразово йому підігрував, хвалив. Це принесло їм обом певний результат.

"Угорська атомна електростанція переходить на американське ядерне паливо. Це досить серйозно. До того ж Сполучені Штати пообіцяли Угорщині технології, малі модульні реактори. Це проєкт на 20 мільярдів доларів", – підкреслив Олексій Кошель.

Варто зауважити, що домовленості у сфері ядерних технологій мають свої особливості. Вони передбачають тривалу співпрацю, прив'язаність до технологій, фахівців, коштів. Це геополітична прив'язка.

Сполучені Штати зробили Орбану досить гарну пропозицію, від якої не можна відмовитись. Для України це хороший сигнал, оскільки геополітичні важелі впливу на Орбана з боку Сполучених Штатів збільшується. В перспективі для нас це виграшно.

Що відомо про зустріч Трампа і Орбана?