Трамп видит "правильную сделку" для Украины: Кушнер прокомментировал мирные переговоры

Джаред Кушнер отметил, что во время встречи в Мар-а-Лаго Трамп и Зеленский обсуждали гарантии безопасности для Украины. Большинство не решенных вопросов сторонам удалось согласовать.

Впрочем Кушнер отметил, что окончательный мир требует надежных механизмов сдерживания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что может обеспечить длительный мир в Украине?

Джаред Кушнер на пресс-конференции после завершения переговоров в Париже отметил, что встреча Трампа и Зеленского в прошлом месяце в Мар-а-Лаго была достаточно продуктивной и касалась гарантий безопасности для Украины. Зять Трампа отметил, что стороны решили едва ли не большинство спорных вопросов.

Также Кушнер прокомментировал и переговоры в Париже в рамках "коалиции желающих".

Должен сказать, что сегодняшний день, по моему мнению, был очень, очень важной вехой,

– заявил он.

В то же время он отметил, что эта встреча не гарантирует достижения мира в Украине. По его словам, для окончательного соглашения нужны надежные механизмы сдерживания и реальные гарантии безопасности, чтобы война не повторилась снова.

Кушнер добавил, что по оценке Трампа и его разговоров с Путиным "правильное соглашение" будет предусматривать деэскалацию обеими сторонами, создание механизма мониторинга и инструментов для реагирования на нарушение соглашения.

В Париже согласовали шаги прекращения огня: что известно?

По информации корреспондента Financial Times Кристофера Миллера, во время заседания "коалиции желающих" в Париже, стороны согласовали шаги прекращения огня в Украине.

Штаты выразили готовность контролировать фактическую линию соприкосновения своей новейшей техникой, а именно дронами, датчиками и спутниками. А также поддержали гарантии безопасности для Украины в виде аналога к статье 5 договора НАТО.