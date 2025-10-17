Некоторые позиции уже сдал: военный эксперт сказал, почему Трамп снова поддался Путину
- Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным изменил свою риторику и заговорил о возможности договоренности с Россией.
- Путин заверил Трампа, что ракеты Tomahawk якобы не изменят ситуацию на поле боя, однако это очередная манипуляция России.
Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После этого риторика американского президента изменилась и он снова заговорил о шансе договориться с Россией.
Во время телефонных разговоров Путин всегда выигрывал у Трампа. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, добавив, что встреча на Аляске это также подтвердила.
Как Путин смог переиграть Трампа?
Достаточно одного телефонного разговора и Трамп меняет свою риторику. Он начинает общение с одними планами, форматами, а к непосредственной встрече подходит уже с другими.
Хватило телефонного звонка и вопрос Tomahawk отложился. Более того, не просто так стороны выбрали Венгрию для своей встречи. Ведь среди европейских стран она является антиукраинской. Путин это знал,
– отметил Игорь Романенко.
Но коммуникация Украины и США продолжится. Эту работу можно использовать для того, чтобы получить другое вооружение. Если Трамп не готов решиться на Tomahawk, то не лишним будет предоставление ракет для F-16, систем Patriot. На такое оборонительное оружие Путин так резко не реагирует.
"Поэтому будет напряженная работа, хотя мы видим, что некоторые позиции Трамп уже сдал", – отметил Игорь Романенко.
В России врут о возможностях Tomahawk
Во время телефонной беседы с Трампом российский диктатор сказал, что ракеты Tomahawk якобы не изменят ситуацию на поле боя. Конечно, это откровенная ложь, а использование ракет даже по дальнему тылу врага имело бы существенное значение.
Ложь является условием существования путинского режима. По этому поводу нет никаких иллюзий. Если говорим о Tomahawk, то все зависит от их количества,
– добавил Романенко.
Это вооружение показало себя мощным и эффективным в локальных войнах. Все это видели. Поэтому заявления Путина были лишь попыткой маневрировать, склонить на свою сторону Трампа.
Что известно о телефонном разговоре Путина и Трампа?
- Двухчасовой разговор президентов состоялся 16 октября 2025 года. Звонок не анонсировали, в Кремле лишь сообщили, что Путин будет говорить с кем-то "международным". Впоследствии факт разговора подтвердили в Белом Доме и назвали его продуктивным.
- Впоследствии в России заявили, что переговоры касались "украинского кризиса". Диктатор заверил Трампа, что оккупационная армия якобы имеет преимущество на поле боя, также упомянул о предоставлении Tomahawk. Кроме этого Путин отметил "глубокие симпатии народов обеих стран".
- После телефонного разговора стало известно, что Путин и Трамп договорились о встрече. Она состоится в Будапеште. По мнению американского президента, эта встреча "сможет положить конец бесславной войне".