Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После этого риторика американского президента изменилась и он снова заговорил о шансе договориться с Россией.

Во время телефонных разговоров Путин всегда выигрывал у Трампа. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, добавив, что встреча на Аляске это также подтвердила.

Как Путин смог переиграть Трампа?

Достаточно одного телефонного разговора и Трамп меняет свою риторику. Он начинает общение с одними планами, форматами, а к непосредственной встрече подходит уже с другими.

Хватило телефонного звонка и вопрос Tomahawk отложился. Более того, не просто так стороны выбрали Венгрию для своей встречи. Ведь среди европейских стран она является антиукраинской. Путин это знал,

– отметил Игорь Романенко.

Но коммуникация Украины и США продолжится. Эту работу можно использовать для того, чтобы получить другое вооружение. Если Трамп не готов решиться на Tomahawk, то не лишним будет предоставление ракет для F-16, систем Patriot. На такое оборонительное оружие Путин так резко не реагирует.

"Поэтому будет напряженная работа, хотя мы видим, что некоторые позиции Трамп уже сдал", – отметил Игорь Романенко.

В России врут о возможностях Tomahawk

Во время телефонной беседы с Трампом российский диктатор сказал, что ракеты Tomahawk якобы не изменят ситуацию на поле боя. Конечно, это откровенная ложь, а использование ракет даже по дальнему тылу врага имело бы существенное значение.

Ложь является условием существования путинского режима. По этому поводу нет никаких иллюзий. Если говорим о Tomahawk, то все зависит от их количества,

– добавил Романенко.

Это вооружение показало себя мощным и эффективным в локальных войнах. Все это видели. Поэтому заявления Путина были лишь попыткой маневрировать, склонить на свою сторону Трампа.

Что известно о телефонном разговоре Путина и Трампа?