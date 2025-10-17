Під час телефонних розмов Путін завжди вигравав у Трампа. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, додавши, що зустріч на Алясці це також підтвердила.

Як Путін зміг переграти Трампа?

Достатньо однієї телефонної розмови й Трамп міняє свою риторику. Він починає спілкування з одними планами, форматами, а до безпосередньої зустрічі підходить уже з іншими.

Вистачило телефонного дзвінка і питання Tomahawk відклалося. Ба більше, не просто так сторони вибрали Угорщину для своєї зустрічі. Адже серед європейських країн вона є антиукраїнською. Путін це знав,

– зауважив Ігор Романенко.

Але комунікація України та США продовжиться. Цю роботу можна використати задля того, щоб отримати інше озброєння. Якщо Трамп не готовий наважитися на Tomahawk, то не зайвим буде надання ракет для F-16, систем Patriot. На таку оборонну зброю Путін так різко не реагує.

"Тож буде напружена робота, хоча ми бачимо, що деякі позиції Трамп уже здав", – наголосив Ігор Романенко.

У Росії брешуть щодо можливостей Tomahawk

Під час телефонної бесіди з Трампом російський диктатор сказав, що ракети Tomahawk нібито не змінять ситуацію на полі бою. Звісно, це відверта брехня, а використання ракет навіть по далекому тилу ворога мало б суттєве значення.

Брехня є умовою існування путінського режиму. Щодо цього немає ніяких ілюзій. Якщо говоримо про Tomahawk, то все залежить від їхньої кількості,

– додав Романенко.

Це озброєння показало себе потужним і ефективним у локальних війнах. Усі це бачили. Тому заяви Путіна були лише спробою маневрувати, схилити на свій бік Трампа.

