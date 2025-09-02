Несмотря на значительные потери оккупационной армии и очень скромные достижения на фронте Владимир Путин все еще верит, что может продолжать войну и захватить еще больше украинской территории. Давления, которое оказывает на Россию Запад о прекращении войны, сейчас недостаточно, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Об этом свидетельствуют и заявления, которые звучат из Кремля, в частности глава МИД России Лавров неустанно повторяет, что позиция Москвы не изменилась и продолжает выдвигать максималистские требования к Украине. Одним из тезисов, которые постоянно повторяют в России, также являются заявления о якобы нелегитимности Владимира Зеленского.

Экс-спикер НАТО Джейми Ши в интервью 24 Каналу объяснил, для чего Путину заявления о нелегитимности Зеленского и как он может использовать их в свою пользу. Больше об этом, переговорах и как может действовать Россия после завершения войны – читайте далее в материале.

К теме Дипломатия силы: The Times считает, что Путин начал новую попытку запугивания Украины

Достаточно ли давление на Путина, чтобы заставить его к переговорам?

Последние заявления из Москвы свидетельствуют о нежелании вести мирные переговоры. Является ли это тактическим шагом, чтобы истощить Украину, или Владимир Путин принял окончательное решение воевать до тех пор, пока не получит условия, которые он считает полностью выгодными?

Думаю, что Путин поехал на Аляску, используя расплывчатую риторику, чтобы дать не менее расплывчатые обещания относительно возможных будущих переговоров непосредственно с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Конечно, что его цель заключалась в том, чтобы провести успешный саммит на Аляске, избежать каких-либо уступок, особенно избежать американских санкций, и одновременно быть снова принятым международным сообществом, несмотря на агрессию против Украины. По моему мнению, Путин в значительной степени достиг этой цели. Очевидно, что для него саммит был гораздо более успешным, чем для Трампа.

После этого мы увидели то, что видим всегда: Путин говорит приятные вещи, но ничего не делает. Затем он позволяет таким лицам, как глава МИД России Сергей Лавров, заявлять, что позиция России не изменилась. Лавров подтвердил это в нескольких интервью, повторив максималистские требования России к Украине, вернувшись к размытой концепции устранения "первопричин конфликта", что на практике означает превращение Украины в вассальное государство.

В то же время Путин видит, что со стороны США нет реального давления, которое бы заставило его прекратить войну. Трамп даже отказался от идеи немедленного прекращения огня во время саммита на Аляске. И Путин понимает, что пока длится летний период он может продолжать боевые действия.

Полное интервью с экс-главой НАТО: смотрите видео

Сейчас он дошел до Днепропетровской области, что за пределами Донбасса. Потери значительные. Впрочем, по моему мнению, он искренне считает, что он не под давлением, которое бы заставило его вести переговоры или идти на уступки. Он считает, что может вести войну и захватить больше территории Украины.

Почему Путин так настаивает на "нелегитимности" Зеленского?

В России все громче звучат тезисы о нелегитимности президента Зеленского. Трамп публично призвал украинскую сторону игнорировать эти утверждения и сказал, что все, что говорят россияне – это чушь и игра на публику. Какова ваша реакция на это заявление?

Я не всегда согласен со всем, что говорит президент Трамп. Это общеизвестно. Однако в этом случае – я с ним согласен, ведь президент Зеленский бесспорно легитимный лидер Украины. Конституция Украины четко определяет, что выборы нельзя проводить в условиях военного положения, поскольку в Украине сейчас чрезвычайное положение. Президент Зеленский четко заявил, что после установления мира организуют выборы. Поэтому он является легитимным лидером и очень хорошо, что президент Трамп не поддался российской пропаганде в этом вопросе.

Путин использует тезис о нелегитимности Зеленского как повод, чтобы отложить встречу с ним и избежать серьезных мирных переговоров. Однако есть и другой фактор – чем больше Путин делает вид, что Зеленский нелегитимен, тем больше он может ставить под сомнение действительность и законность любого соглашения, которое он может подписать с Зеленским.

А если, по мнению Путина, будущий украинский лидер в вассальном государстве будет его марионеткой, он сможет заявить, что намерен заключить с тем лидером новую, значительно более выгодную для себя сделку. Это еще больше ограничит независимость Украины. Поэтому, по моему мнению, это очевидное позерство. Трамп прав в отношении Путина и россиян. И хорошо, что хотя бы в этом вопросе Трамп и американцы оказывают решительное сопротивление.

В тот же день Трамп сделал другое заявление о возможном экономическом давлении, если война затянется. Есть ли в этом риск того, что Украину частично обвинят в срыве или задержке мирных переговоров? И как Киеву избежать этой ловушки?

Откровенно говоря, это непросто как для Киева, так и для президента Зеленского. Неудачный визит в Белый дом в феврале и удачный визит с европейскими лидерами несколько недель назад, если говорить прямо – с начала администрации Трампа мы наблюдаем своеобразного рода качели в американской позиции. Один день – значительное сближение с Путиным, на следующий день – больше поддержки украинской и европейской позиции.

Это постоянное колебание. Есть позитивные сигналы, есть менее позитивные. По моему мнению, это то, к чему мы постепенно привыкаем в украинско-американских отношениях и с чем должны работать эффективно. С положительной стороны, США взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины после мирного соглашения.

В последние дни мы получили больше конкретики об участии США в формировании безопасности присутствия и сил в Украине. Это позитивный сигнал. Мы увидели, что Трамп согласился поставлять оружие в Украину, хоть и за определенную цену и через НАТО. Однако это уже не замораживание поставок американского вооружения. Мы также стали свидетелями санкций Трампа против Индии из-за ее торговли с Россией, в частности в энергетическом секторе.

С негативной стороны, к сожалению, Трамп отказался от идеи добиваться немедленного прекращения огня. Мы услышали от Пентагона, что было введено ограничение на использование Украиной американских дальнобойных ракет и артиллерии для ударов по российским целям. А это, конечно, сейчас является ключевым приоритетом для Украины, особенно в контексте ударов по российскому энергетическому комплексу.

Иногда есть небольшой перекос в одну сторону. Главное для Украины и европейских партнеров – сохранять вовлеченность США, достижения Вашингтонского саммита по гарантиям безопасности, давление на Путина для согласования саммита и непрерывность поставок американского оружия в Украину. Пока Трамп не отказывается от этих обязательств, мы все же движемся вперед, хотя и слишком медленно.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила модель гарантий безопасности для Украины, подобную обязательствам по Пятой статье НАТО. Насколько реалистична такая модель и способна ли она действительно сдержать дальнейшую агрессию со стороны России?

Очевидно, что нет, если это только бумажное обязательство. Надо говорить прямо – мы знаем, что Путин не воспринимает серьезно никакие документы, даже подписанные им лично. Поэтому гарантия безопасности по 5 статье НАТО – это значительно больше, чем просто формальное обязательство на бумаге. Это означает присутствие войск на местах, в Восточной Европе, где силы на границах готовы защищать территорию в случае нападения.

Приведу пример. Премьер-министр Канады Марк Карни недавно посещал канадских военнослужащих в Латвии. Мы увидели, что там присутствуют военные из 14 стран НАТО под канадским командованием, под командованием НАТО, которые защищают эту территорию.

Поэтому, конечно, хорошо, что итальянцы говорят о гарантиях безопасности по статье 5. Это звучит убедительно. Однако это не умаляет попыток французов и британцев в рамках "Коалиции желающих" обеспечить реальные гарантии безопасности через присутствие НАТО на территории Украины для реализации мирного соглашения.

Говорится, в частности, о подготовке украинской армии, ее оснащении на территории самой Украины. А также об обеспечении противовоздушной обороны, предоставлении разведывательной информации, введении режима закрытого неба для российских самолетов и патрулировании и контроле акватории Черного моря. Это чрезвычайно важно, чтобы Украина могла использовать Черное море для своей экономической деятельности.

Таким образом, как всегда, все звучит хорошо, но решающее значение имеют детали. Если итальянское предложение является альтернативой попыткам Франции и Великобритании создать силы обеспечения безопасности в Украине, по моему мнению, это не то что нам нужно. Нам нужны жесткие гарантии безопасности, а не размытые обещания.

Видите ли вы сценарий, в котором, после заключения мирного соглашения европейские союзники могут развернуть войска на территории Украины? Какую роль они могли бы выполнять – оборонную, учебную или еще более широкую?

Это очень дельный вопрос, но пока мы не имеем четкого ответа. Состоялось уже много встреч "Коалиции желающих" или группы "Рамштайн" по вопросам Украины. Следующая встреча этой контактной группы запланирована в Лондоне на 9 сентября. В ней принимают участие все союзники по НАТО, а также Австралия и Япония, которые выразили готовность присоединиться к гарантиям безопасности.

Несмотря на активное планирование и представление альтернативных сценариев политическими лидерами Коалиции, конкретного плана до сих пор нет. И, откровенно говоря, вряд ли он появится до тех пор, пока не будет заключено действенное мирное соглашение между Украиной и Россией. Однако уже сейчас можно предположить, что на территории Украины будет присутствовать относительно небольшой европейский контингент под руководством Великобритании и Франции.

Его основная цель – подготовка украинской армии, ее оснащение, но одновременно этот контингент будет достаточно мощным, чтобы гарантировать собственную безопасность. Он будет иметь тяжелое вооружение и, конечно, россияне всегда будут иметь в голове проблему – если они атакуют Украину, то, вероятно, будут атаковать и этот европейский контингент. А это может привести к эскалации, чего Путин будет пытаться избежать.

Другие ключевые аспекты – недопущения использования россиянами украинского воздушного пространства для ударов дронами, баллистическими ракетами и самолетами. Режим закрытого неба остановил бы эти удары по инфраструктуре и гражданским. Важным является и присутствие по разминированию в акватории Черного моря. США уже предложили предоставить средства противовоздушной обороны – самолеты, космические разведресурсы, а также системы командования и контроля.

Проблема заключается в том, что ряд европейских стран заявили о готовности присоединиться, но немногие из них согласились на размещение войск на территории Украины. Например, Румыния заявила, что не будет направлять сухопутные войска, но, возможно, предоставит корабли для операций в Черном море.

Итак, мы видим большую готовность приобщиться к воздушному и морскому компонентам. Однако должно быть и наземное присутствие. Я считаю, что задача Великобритании и Франции убедить больше стран-членов НАТО присоединиться к формированию наземных сил в ближайшие недели.

Какая угроза существует для НАТО, если запретить вступление Украины?

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не следует обсуждать с Путиным, а только между Украиной и Альянсом. Согласны ли вы с этим? Если Россия отказывается от присутствия иностранных войск в Украине, есть ли смысл вести переговоры с Москвой о гарантиях безопасности?

По второй части вашего вопроса относительно гарантий безопасности со стороны Москвы – однозначно нет. Ведь недавно Лавров четко заявил, что Россия рассматривает эти гарантии исключительно в рамках Совета безопасности ООН, где Россия и Китай имеют право вето.

Это означает, что страны НАТО не смогут реализовать никакие положения на местах. Не будет никаких войск НАТО в Украине. Это будут только бумажные гарантии. Это будет возвращение к Будапештскому меморандуму 1994 года, который гарантировал суверенитет Украины и который Россия нарушила минимум дважды – в 2014 и 2022 годах. Итак, это не является гарантией безопасности, которой кто-то мог бы доверять. Особенно, учитывая поведение Путина как системного нарушителя письменных международных договоренностей.

Один американский исследовательский институт подсчитал, что Россия нарушила более 130 международных соглашений с момента вторжения в Украину. Также мы узнали, что российский премьер-министр рекомендует Москве выйти из международной конвенции против пыток и других подобных документов. Поэтому Россия не может участвовать в определении параметров гарантий безопасности. Это вопрос, который должны решать Украина и ее западные союзники.

Относительно членства в НАТО, о котором упомянул мой бывший руководитель в Альянсе Андерс Фог Расмуссен, то это также вопрос, который должны решать исключительно НАТО и Украина. Каждая страна Европы, в соответствии с международным правом, может вступить в оборонный союз, если она этого пожелает.

Достойно внимания Партнеры обсуждают создание в Украине трех уровней обороны после войны, – FT

И это принцип, который Россия сама признала в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе после завершения холодной войны. Если НАТО позволит России накладывать вето на политику Альянса и его решения, это будет означать, что НАТО больше не НАТО. Альянс потеряет свободу действий и суверенность.

Если Россия ставит под сомнение легитимность расширения НАТО на Украину, она автоматически ставит под сомнение легитимность всех предыдущих расширений на Центральную и Восточную Европу, Балтию, Польшу, Венгрию, Чехию и т.д., что НАТО осуществило с 1999 года.

Это было бы плохо не только для Украины, но и для стран Центральной и Восточной Европы. Мы уже видим, как Россия начала кампанию по вытеснению сил НАТО с территории бывших коммунистических государств в регионе. Таким образом, это было бы плохо для Украины и чрезвычайно плохо для авторитета НАТО.

О сильных и слабых местах Украины

Если Москва сознательно затягивает переговоры, как сейчас, то какую комбинацию военных и невоенных инструментов может использовать Украина в ближайшие годы, чтобы изменить расчеты России? Это глубокие удары, атаки на энергетическую инфраструктуру, морские операции, давление на границах? Что должно стать приоритетом?

Самое главное – помочь Украине делать то, что она уже умеет хорошо. То есть развивать ее сильные стороны. А в долгосрочной перспективе – постепенно устранять слабые места. Сейчас одним из главных преимуществ Украины является способность наносить дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим и энергетическим объектам.

Например, цены на бензин и топливо в Москве и Санкт-Петербурге сегодня значительно выросли. Поскольку 17% мощностей российских НПЗ выведены из строя в результате украинских ударов дронами. Это уже имеет реальный эффект и это давление необходимо сохранять, чтобы усложнить России финансирование и продолжение войны.

Второе – это успех Украины в диверсионных и разведывательных операциях на территории самой России. Например, уничтожение стратегических бомбардировщиков на российских авиабазах, расположенных аж на Сибири.

Третье – поддержка Украины в производстве дронов, особенно дальнобойных. А также в разработке крылатых ракет "Фламинго" большой дальности, которые на этой неделе представил президент Зеленский. Говорится о переносе оборонного производства непосредственно в Украину, как это уже делают немецкие, датские, норвежские и некоторые американские компании. Это быстрее и дешевле, чем поставки вооружения со складов западных стран.

Также важно развивать технологии противодействия дронам, особенно против оптоволоконных дронов, которые Россия активно использует сейчас. НАТО уже проводит значительную работу с Украиной над технологиями перехвата российских планирующих бомб, которые наносят сокрушительные удары по гражданским объектам.

В более широком контексте необходимо усиление систем противовоздушной обороны. Недавно мы получили положительные сигналы из Германии и Норвегии относительно дополнительных поставок систем Patriot для Украины, а также боеприпасов, чтобы украинские силы, которые обороняют Донбасс, могли поддерживать интенсивный огонь и сдерживать дальнейшие наступления России.

И, конечно, в долгосрочной перспективе усиление экономического давления на Москву. Было бы целесообразно, если бы Конгресс США предоставил президенту полномочия вводить санкции против России, чтобы Трамп имел все юридические инструменты для более жестких нефтяных и финансовых санкций против Москвы.

Остается много работы. Очевидной слабостью остается проблема человеческих ресурсов в Украине, сохранения личного состава и уменьшения дезертирства в армии. Это нельзя решить мгновенно, но технологии могут частично компенсировать недостаток личного состава, пока не будет решен вопрос набора и подготовки военных в ВСУ.

Как НАТО ошиблось в отношении Украины?

Если война превратится в затяжное противостояние, что это будет означать для политической архитектуры Европы? Имею в виду и ЕС, и НАТО. Может ли это повторить исторические сценарии, подобные тем, что мы видели в Чехословакии прошлого века?

Я – академический историк. Если взять пример Чехословакии и Мюнхенской конференции в сентябре 1938 года, главной ошибкой Франции и Великобритании было поверить словам Гитлера. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен вернулся в Лондон с листом бумаги, подписанным Гитлером, и провозгласил мир в наше время.

Через 6 месяцев, в марте 1939 года, Гитлер оккупировал всю территорию Чехословакии, нарушив Мюнхенское соглашение. А уже 1 сентября того же года он начал вторжение в Польшу.

Соответственно, первый вывод – не следует заключать бумажные соглашения с диктаторами и считать, что их подпись имеет вес. Второй, опыт замороженных конфликтов, – Минские процессы, Нормандский формат по Украине, аналогичные переговоры по Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы – все они базировались на доверии к переговорам, которые не дали результата.

Урок, который НАТО усвоило после аннексии Крыма Россией в 2014 году заключается в том, что нельзя вести переговоры, не обеспечивая военную поддержку Украины. Если бы мы предоставили Украине после 2014 года ту подготовку, вооружение, помощь и политическую поддержку, которую предоставили после 2 фазы вторжения в 2022 году, вероятно, Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. Украинская армия просто была бы слишком сильной.

Если мы вынуждены принять еще один формат замороженной войны на Востоке Украины, который останавливает боевые действия и кровопролитие, это должно сопровождаться масштабной программой перевооружения и переподготовки. Иначе говоря, независимо от того, будет ли заключено мирное соглашение с Россией, НАТО должно быть привлечено к подготовке, оснащения и вооружения украинской армии, чтобы сдержать дальнейшие попытки России захватить территорию Украины. По крайней мере до появления реальной формулы мира, желательно уже с "постпутинской" Россией.

Как будет действовать Россия после завершения войны?

Насколько уязвимыми станут Центральная и Восточная Европа в сценарии замораживания войны? Возрастет ли риск возобновления агрессии не только против Украины, но и против соседних государств?

Это очень дельный вопрос. Я считаю, что когда война завершится, независимо от политического результата, российская армия, безусловно, будет серьезно истощена. Украинцы нанесли ей сокрушительные потери. Более 1 миллиона погибших и раненых, уничтожено тысячи танков, бронированных машин. Российская военная промышленность также подверглась удару.

Поэтому я не думаю, что Россия будет способна сразу продолжить агрессию, даже если она достигнет определенного успеха в Украине, и тем более атаковать страну НАТО. Ей понадобится время, чтобы восстановить силы, перестроить армию, реформировать структуры.

Читайте также Привлекательность статьи 5 НАТО как гарантии обманчива: в The Hill назвали единственное, что сдержит Путина

НАТО, по моему мнению, получит определенный период передышки – 5 или 10 лет. Его следует использовать для наращивания собственного военного потенциала. Без сомнения, присутствие российских войск на границе между Украиной и западными странами не сейчас, а в будущем, было бы чрезвычайно тревожным и опасным сигналом. Это неизбежно приведет к увеличению оборонных расходов и активизации военного строительства в пределах самого НАТО.

Мир на таких условиях не может быть хорошим знаком. Путин будет поощрен мыслью, что агрессия приносит результат. В краткосрочной перспективе, вероятно, продолжится попытка России расколоть Запад, обольстить США, разделить ЕС, расшатать НАТО и вести гибридные атаки.

В последние дни мы стали свидетелями кибератак России на гидроэлектростанцию в Норвегии. В Финляндии начался судебный процесс против россиян, причастных к повреждению телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Мы видели попытки диверсий со стороны России в странах Балтии, Польше, Великобритании – множество активностей, направленных на то, чтобы сыграть на наших внутренних политических разногласиях и ослабить нас перед возможной масштабной военной агрессией со стороны России.

Как по мне, это уже происходит. Однако после завершения войны в Украине Россия будет пытаться ускорить такие операции. Ведь с точки зрения Москвы, это дешевый инструмент. А мы, к сожалению, среда с большим количеством потенциальных целей. И мы не реагируем на такие атаки с решительностью, с которой бы реагировали на полномасштабное военное вторжение.