Уиткофф и Кушнер хотят встретиться с Путиным в Москве: Bloomberg назвало цель и возможные сроки

Специальные представители президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, планируют в ближайшее время поехать в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они работают над продвижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на лиц, знакомых с ситуацией, передает 24 Канал.

Какой шаг планируют США?

По словам собеседников, встреча может состояться в этом месяце, однако соответствующие планы еще не окончательно определены, и сроки могут быть смещены из-за беспорядков в Иране, которые продолжаются уже более двух недель.

В Белом доме ответили, что пока подобных контактов не планируют, в Кремле отказались предоставлять комментарии по этому поводу. Непонятным остается то, насколько Путин заинтересован в повторной встрече.

Один из источников предположил, что именно это является главным препятствием для определения даты. Журналисты напоминают, что ключевые проблемы плана по прекращению боевых действий до сих пор остаются нерешенными.

По словам других собеседников, американские чиновники представят последние проекты планов Владимиру Путину и его команде, в частности относительно гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине.

Что сейчас с гарантиями безопасности?

Отмечается, что США, Европа и Украина приближаются к заключению соглашений по этим гарантиям безопасности, которые предусматривали бы мониторинг любого прекращения огня, и сдерживание России от повторного нападения и реагирования, если это произойдет.

Известно, что Киев надеется завершить сделки в Давосе на Всемирном экономическом форуме позже в этом месяце, на котором, как ожидается, будут присутствовать Трамп и европейские лидеры.

Что известно о предыдущих переговорах в Москве?