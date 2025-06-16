Точной даты продления пока нет, Песков рассказал о подготовке к переговорам с Украиной

Украина и Россия будут продолжать переговоры на площадке в Турции. Пока неизвестно, когда будет третий раунд переговоров, но обе стороны к нему готовятся.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Песков сделал новое заявление о переговорах с Украиной

Украина и Россия могут возобновить переговоры о завершении войны после 22 июня. Такое мнение высказал российский диктатор Владимир Путин. Владимир Зеленский подтвердил, что именно даты после 20 июня стороны могут рассмотреть, ведь именно тогда завершатся очередные этапы обменов пленными.

В Кремле не спешат определять дату переговоров, но говорят, что они точно будут проходить в Турции.

Пока не шла речь о том, чтобы выбрать другую площадку для переговоров с Украиной,

– заявил Песков.

Он добавил, что стороны предварительно обсудили временной промежуток, когда состоится продолжение переговоров.

Встречи Украины и России: когда они происходили

Первый раунд переговоров в Стамбуле продолжался 15-16 мая. Это была новая встреча сторон после договоренности вести переговоры самостоятельно при содействии Турции. Во время первый переговоров Украина в очередной раз подтвердила свою готовность приближать мир и, соответственно, привлечения России к этому процессу.

Наибольшим достижением тогда стал обмен пленными в формате "1000 на 1000", который прошел успешно.

Украина на переговорах отвергла все российские угрозы и продолжила отстаивать свою позицию о необходимости полного и безусловного прекращения огня.

Второй тур переговоров в Стамбуле проходил 2 июня. Стороны вновь договорились о масштабном обмене пленными и представили друг другу свои предложения для будущего "меморандума". Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украине якобы предложили новый вариант перемирия – на 2-3 дня. Но такое предложение, не имеющее смысла, в Киеве не поддержали.

Стороны надеются, что на одной из следующих встреч будут присутствовать и лидеры Украины и России.