Только тогда диктатор Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

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Когда возможны серьезные переговоры с Россией

По словам Ивана Тимочко, адекватные переговоры с Россией переговоры с Россией возможны только тогда, когда Украина на стратегическом уровне лишит Россию статуса влиятельного государства. Только после того, как Путин осознает, что он постоянно теряет то, что сам активно пиарил – так называемый "баланс сил", – можно говорить о реальном диалоге.

Путин всегда подчеркивает необходимость склонить баланс сил в Европе в пользу России. Ответом Украины должно быть усиление собственной армии и стратегического вооружения – именно это позволяет изменить ситуацию в нашу пользу.

Его риторика лишь подчеркивает: если Украина уничтожает стратегические объекты, предприятия, авиацию, системы управления и командования на территории России, то ослабляет ее настолько, что Путин стоит перед выбором: либо продолжать войну и окончательно потерять влияние и в регионе, и внутри страны, или согласиться на переговоры, чтобы сохранить хотя бы свой личный статус.

Только в таком случае возможны реальные переговоры,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

Тысяча заявлений президента США Дональда Трампа приближают мир значительно меньше, чем один эффективный удар по стратегической авиации врага. Тысяча "обеспокоенных" фраз европейских политиков, сотни резолюций Совбеза ООН или миллион гневных постов в соцсетях – ничего не меняют.

Реальные изменения происходят только тогда, когда Украина наносит эффективные удары на территории России. Это влияет не только на ход войны, но и на отношение самого российского общества и Путина к ее продолжению.

Именно поэтому за Украиной внимательно наблюдают. Любые серьезные и радикальные решения со стороны европейских или американских партнеров принимаются только тогда, когда мы демонстрируем конкретный и решительный результат. И это – горькая, но правда.