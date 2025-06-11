Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Мединского для Wall Street Journal.

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Что рассказал Мединский о войне с Украиной

Глава российской команды переговорщиков говорит, что война не закончится, пока Киев "не пойдет на уступки". Владимир Мединский отметил, что Россия не хочет длительной войны и стремится к миру, но якобы вынуждена давать ответ Украине, которая руководствуется "национальными интересами других".

Завершать войну, по мнению Мединского, нужно, чтобы в дальнейшем не углублялись разногласия между Украиной и Россией.

Это похоже на конфликт между двумя братьями – одним старшим и одним младшим – о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно быстрее,

– отметил представитель России.

По словам Мединского, неготовность к компромиссам будет стоить Украине потерь ряда территорий. Такие угрозы прозвучали на фоне его заявлений о том, что Россия хочет мира. При этом глава переговорной группы говорит, что атака на российскую стратегическую авиацию накануне последней встречи в Стамбуле не омрачила их.

Владимир Мединский считает, что именно Украина не готова к переговорам и такая тактика Киева "может усилить положение соседней страны в рамках текущего конфликта".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин приказал ввести военно-патриотические программы для молодежи. Аналитики ISW считают, что таким образом лидер страны хочет подготовить российское общество к затяжной войне против Украины и даже к возможному конфликту с НАТО. Именно для этого он пропагандирует антизападные настроения.