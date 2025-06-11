Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Мединського для Wall Street Journal.

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Що розповів Мединський про війну з Україною

Очільник російської команди перемовників говорить, що війна не закінчиться, доки Київ "не піде на поступки". Владімір Мединський зазначив, що Росія не хоче тривалої війни та прагне миру, але буцімто змушена давати відповідь Україні, яка керується "національними інтересами інших".

Завершувати війну, на думку Мединського, потрібно, щоб надалі не поглиблювалися розбіжності між Україною та Росією.

Це схоже на конфлікт між двома братами – одним старшим і одним молодшим – про те, хто розумніший і важливіший. Цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і саме тому ми хочемо, щоб він закінчився якнайшвидше,

– зауважив представник Росії.

За словами Мединського, неготовність до компромісів коштуватиме Україні втрат низки територій. Такі погрози прозвучали на тлі його заяв про те, що Росія хоче миру. При цьому глава переговорної групи каже, що атака на російську стратегічну авіацію напередодні останньої зустрічі в Стамбулі не затьмарила їх.

Владімір Мединський вважає, що саме Україна не готова до переговорів і така тактика Києва "може посилити становище сусідньої країни у рамках поточного конфлікту".

Нагадаємо, російський диктатор Владімір Путін наказав запровадити військово-патріотичні програми для молоді. Аналітики ISW вважають, що таким чином лідер країни хоче підготувати російське суспільство до затяжної війни проти України та навіть до можливого конфлікту з НАТО. Саме для цього він пропагує антизахідні настрої.