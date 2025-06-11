Кроме этого, Рябков сказал, что якобы именно расширение НАТО на восток стало одной из причин вторжения в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что в Кремле говорят о войне в Украине

Прежде всего стоит заметить, что Рябков, который отвечает за отношения России с США, считает, что уменьшение присутствия Альянса в регионе "поможет положить конец" войне в Украине.

Американская сторона требует практических шагов, направленных на устранение коренных причин фундаментальных противоречий между нами в сфере безопасности. Среди этих причин на первом плане стоит расширение НАТО,

– цинично заявил пропагандист.

Он добавил, что для Москвы этот вопрос является ключевым и без его решения якобы невозможно завершить вторжение в Украину. Рябков отметил, что "корни конфликта лежат не только в самой Украине, но и в НАТО".

Ранее он также пригрозил, что Россия отменит мораторий на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности, которые могут стать прямой угрозой для европейских стран.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может использовать войну в Украине для того, чтобы отказаться от участия в международных договорах по контролю над вооружением и готовиться к конфронтации с Западом.