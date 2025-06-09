В то же время в Москве, как всегда, пытаются изобразить Запад и НАТО как угрозу для безопасности России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что говорят в ISW о намерениях России

Эксперты отмечают, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "односторонний мораторий" России на развертывание ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), приближается к своему "логическому завершению".

Кроме этого, он предположил, что Россия может открыто развернуть такие ракеты в будущем, ведь Соединенные Штаты и их западные союзники якобы не оценили и не ответили взаимностью на ее "сдержанность" после выхода США из РСМД в 2019 году.

Аналитики говорят, что утверждение Рябкова о том, что Кремль продолжает соблюдать договор после выхода США не является правдивым. Они отмечают, что Соединенные Штаты приостановили свое участие в РСМД 1 февраля 2019 года и вышли из договора в августе того же года из-за разработки, испытания и развертывания Россией ракет средней дальности 9М729 и нарушения договора.

В ISW добавляют, что страна-агрессор приостановила свое участие в упомянутом договоре в ответ на приостановление его действия США 2 февраля 2019 года.

Там также предполагают, что заявление Рябкова о том, что Россия якобы продолжает соблюдать договор является частью усилий Кремля, которые направлены на то, чтобы представить себя как настоящего участника усилий по деэскалации и изобразить Запад и НАТО как угрозу безопасности России.

Кремль может использовать войну в Украине для того, чтобы отказаться от участия в других международных договорах по контролю над вооружением, готовясь к более масштабной конфронтации с Западом,

– заключают в Институте изучения войны.

К слову, ранее генеральный секретарь НАТО Мар Рютте заявил, что без стабильности в Украине безопасность для Альянса является невозможной. Именно поэтому союзники помогают Киеву защититься от российской агрессии.