Соответствующее заявление в понедельник, 2 июня, во время открытия пленарного заседания саммита "Бухарестской девятки" и стран Севера в Вильнюсе сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что заявил Рютте о безопасности для НАТО

Генсек НАТО высказался относительно безопасности для Альянса, подчеркнув необходимость стабильности в Украине.

Не может быть безопасности без мощной обороны, и не будет длительной безопасности без стабильной Украины. Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы завершить эту жестокую войну, помогаем Украине защитить себя сегодня, и чтобы сдерживать агрессию в будущем,

– заявил Рютте.

По его словам, этот вопрос также будет на столе на этой неделе. Кроме того, он анонсировал это обсуждение в среду, 4 июня, когда состоится встреча в рамках Контактной группы по обороне, под председательством Германии и Великобритании.

Напомним, незадолго до этого президент Владимир Зеленский тоже прибыл в Литву для участия в саммите стран В9 и Северной Европы. Мероприятие в Вильнюсе станет площадкой для обсуждения поддержки Украины накануне саммита НАТО в Гааге.