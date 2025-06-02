Відповідну заяву у понеділок, 2 червня, під час відкриття пленарного засідання саміту "Бухарестської дев'ятки" та країн Півночі у Вільнюсі зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що заявив Рютте про безпеку для НАТО

Генсек НАТО висловився стосовно безпеки для Альянсу, наголосивши на потребі стабільності в Україні.

Не може бути безпеки без потужної оборони, і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб завершити цю жорстоку війну, допомагаємо Україні захистити себе сьогодні, та щоб стримувати агресію у майбутньому,

– заявив Рютте.

За його словами, це питання також буде на столі цього тижня. Крім того, він анонсував це обговорення у середу, 4 червня, коли відбудеться зустріч у рамках Контактної групи з оборони, під головуванням Німеччини й Великої Британії.

Нагадаємо, незадовго до цього президент Володимир Зеленський теж прибув до Литви для участі у саміті країн В9 та Північної Європи. Захід у Вільнюсі стане майданчиком для обговорення підтримки України напередодні саміту НАТО в Гаазі.