Про це розповідає 24 Канал з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

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Зеленський приїхав на саміт Бухарестської дев’ятки

У понеділок, 2 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, де візьме участь у саміті країн Бухарестської дев’ятки (B9) та Нордичних країн. Саміт відбувається напередодні зустрічі лідерів НАТО, тож серед головних тем – підтримка України та координація безпекової політики.

Як повідомив Сергій Никифоров, на полях заходу також заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з лідерами країн-учасниць. За даними литовського мовника LRT, державний літак із главою держави приземлився у Вільнюсі близько 10:38 ранку.

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Нагадаємо, Бухарестська дев’ятка була створена у 2015 році як формат безпекової взаємодії країн Східного флангу НАТО. До неї входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Формат активно підтримує Україну в умовах повномасштабного вторгнення Росії.