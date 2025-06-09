Водночас у Москві, як завжди, намагаються зобразити Захід і НАТО як загрозу для безпеки Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що кажуть в ISW про наміри Росії

Експерти зазначають, що заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков заявив, що "односторонній мораторій" Росії на розгортання ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), наближається до свого "логічного завершення".

Окрім цього, він припустив, що Росія може відкрито розгорнути такі ракети у майбутньому, адже Сполучені Штати та їхні західні союзники нібито не оцінили та не відповіли взаємністю на її "стриманість" після виходу США із РСМД у 2019 році.

Аналітики кажуть, що твердження Рябкова про те, що Кремль продовжує дотримуватися договору після виходу США не є правдивим. Вони зазначають, що Сполучені Штати призупинили свою участь у РСМД 1 лютого 2019 року і вийшли з договору в серпні того ж року через розробку, випробування і розгортання Росією ракет середньої дальності 9М729 та порушення договору.

В ISW додають, що країна-агресорка призупинила свою участь у згаданому договорі у відповідь на призупинення його дії США 2 лютого 2019 року.

Там також припускають, що заява Рябкова про те, що Росія нібито продовжує дотримуватися договору є частиною зусиль Кремля, які спрямовані на те, щоб представити себе як справжнього учасника зусиль із деескалації й зобразити Захід та НАТО як загрозу безпеці Росії.

Кремль може використати війну в Україні для того, щоб відмовитися від участі в інших міжнародних договорах з контролю над озброєнням, готуючись до більш масштабної конфронтації із Заходом,

– підсумовують в Інституті вивчення війни.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Мар Рютте заявив, що без стабільності в Україні безпека для Альянсу є неможливою. Саме тому союзники допомагають Києву захиститися від російської агресії.