Украина и США в Абу-Даби обсуждали размещение миротворцев в Донецкой области, – NYT

Во время недавних переговоров между американской и украинской сторонами в Абу-Даби, в частности, обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной территории Донецкой области.

Соответствующий вопрос в рамках переговоров поднимали не впервые. Об этом пишет The New York Times.

Что обсуждали Украина и США?

По данным NYT, в рамках переговоров Украины, Соединенных Штатов и России в Абу-Даби одним из ключевых вопросов стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, в частности на территории Донецкой области.

Украинские и американские дипломаты обсуждали возможность размещения миротворческого контингента из нейтральных стран, как альтернативу силам НАТО, против присутствия которых категорически выступает Москва.

В свою очередь российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым заняла жесткую позицию по этому поводу, настаивая на полном выводе украинских военных.

Российская сторона апеллирует к так называемым "договоренностям на Аляске", которые, по ее утверждению, были якобы согласованы в августе 2025 года между президентами США и России – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По утверждению Кремля, эти договоренности якобы предусматривают переход под контроль России всех территорий региона, которые она еще не оккупировала. При этом Москва не рассматривает никаких альтернативных вариантов.

Что известно о недавних переговорах?