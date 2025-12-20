Дмитриев прибыл на переговоры в США и заявил о будущем сотрудничестве
В субботу, 20 декабря, на переговоры с американской стороной в США прибыл посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев. Его кортеж заметили возле гольф-клуба в Майами.
Дипломат заявил о готовности к сотрудничеству. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о визите Дмитриева в Майами?
Накануне в США состоялись консультации с украинской стороной европейцами, в частности относительно мирного плана. После в Майами прибыл Дмитриев.
Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике,
– написал он в Х.
По данным источников СМИ, переговоры с россиянами будут вести американский спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио заявил, что также может присоединиться.
Кортеж Дмитриева прибыл в гольф-клуб: смотрите видео
Обратите внимание! Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками в Майами – невозможна.
Как продолжаются мирные переговоры?
Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение США о трехсторонних переговорах с Россией, если это будет способствовать обмену пленными и откроет путь для встреч лидеров стран.
Украинский президент также не видит от страны-агрессора желания и готовности закончить войну, однако отмечает, что американские коллеги убеждены в обратном.
Среди самых сложных вопросов переговоров гарант назвал украинские территории, Запорожскую АЭС и средства на послевоенное восстановление. Также есть несколько технических моментов относительно гарантий безопасности.