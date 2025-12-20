Дмитриев прибыл на переговоры в США и заявил о будущем сотрудничестве

В субботу, 20 декабря, на переговоры с американской стороной в США прибыл посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев. Его кортеж заметили возле гольф-клуба в Майами.

Дипломат заявил о готовности к сотрудничеству. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о визите Дмитриева в Майами?

Накануне в США состоялись консультации с украинской стороной европейцами, в частности относительно мирного плана. После в Майами прибыл Дмитриев.

Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике,

– написал он в Х.

По данным источников СМИ, переговоры с россиянами будут вести американский спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио заявил, что также может присоединиться.

Кортеж Дмитриева прибыл в гольф-клуб: смотрите видео

Обратите внимание! Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками в Майами – невозможна.

Как продолжаются мирные переговоры?