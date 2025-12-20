Дмітрієв прибув на перемовини до США та заявив про майбутню співпрацю

У суботу, 20 грудня, на переговори з американською стороною у США прибув посланець російського диктатора Кіріл Дмітрієв. Його кортеж помітили біля гольф-клубу в Маямі.

Дипломат заявив про готовність до співпраці. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Що відомо про візит Дмітрієва в Маямі?

Напередодні у США відбулися консультації з українською стороною та європейцями, зокрема щодо мирного плану. Опісля в Маямі прибув Дмітрієв.

Готуємося до співпраці зі США в Арктиці,

– написав він в Х.

За даними джерел ЗМІ, переговори з росіянами вестимуть американський спецпредставник Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Окрім того, держсекретар Марко Рубіо заявив, що також може приєднатися.

Кортеж Дмітрієва прибув у гольф-клуб: дивіться відео

Зверніть увагу! Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмітрієвим та українськими перемовниками в Маямі – неможлива.

Як тривають мирні переговори?