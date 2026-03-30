Пакистан готов принять переговоры США и Ирана "в ближайшие дни"

Пакистан заявил о готовности принять и содействовать переговорам между США и Ираном "в ближайшие дни". Перед этим там прошла четырёхсторонняя встреча министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта.

Страны обсуждали деэскалацию и прекращение войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN.

Смотрите также Следующий после Венесуэлы: Трамп хочет перекрыть Ирану ключевой нефтяной путь

Поддерживают ли страны переговоры США и Ирана в Пакистане?

В CNN отмечают, что представители администрации Трампа работают над организацией встречи в Пакистане, чтобы обсудить пути окончания войны в Иране.

Пакистан будет иметь честь принять и способствовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни для всестороннего и длительного урегулирования продолжающегося конфликта,

– заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар после консультаций между четырьмя странами в Исламабаде в воскресенье, 29 марта.

Он также добавил, что проинформировал министров, приехавших с визитом в Пакистан, о возможности переговоров между США и Ираном в Исламабаде.

Главы МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили "полную поддержку" этой идее и "уверенность в усилиях" Пакистана.

Не против такой инициативы и министр иностранных дел Китая Ван И и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Война Ирана и США: последние новости