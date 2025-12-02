Укр Рус
Геополитика Америка Уиткофф уже на пути в Россию, Белый дом
2 декабря, 00:32
3

Уиткофф уже на пути в Россию, – Белый дом

София Рожик
Основні тези
  • Специальный посланник США Стив Уиткофф направляется в Россию для переговоров.
  • Переговоры с Путиным должны состояться до 4 – 5 декабря, перед визитом того в Индию.

В ближайшие дни у России запланированы переговоры с США. Американская сторона рассказала, как продвигается этот процесс.

Администрация Трампа "очень оптимистична" относительно достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит 1 декабря.

Смотрите также Чрезвычайно важно, – американистка предположила, когда могут встретиться Зеленский и Трамп

Что известно о переговорах США и России?

Левит заявила, что специальный посланник США Стив Уиткофф уже направляется в Россию.

Как сообщалось ранее, вместе с ним в Москву направился и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры с диктатором Путиным должны пройти до 4 – 5 декабря. Затем российский диктатор собрался ехать с госвизитом в Индию. В то же время, как пишет BBC, встреча все же пройдет во вторник, 2 декабря, во второй половине дня.

Левит во время брифинга также заявила, что США пытаются общаться нари вни с обеими сторонами. Свои мысли они изложили в мирном плане, пункты которого "были очень хорошо согласованы".

Но что касается деталей, я позволю переговорщикам вести переговоры. Но мы действительно чувствуем себя достаточно хорошо и надеемся, что эта война наконец закончится,
– сказала она.

Россия не проявляет желания заканчивать войну

  • Несмотря на попытки мира закончить войну, Россия продолжает высказывать свои территориальные претензии. Накануне визита американской делегации Путин объявил планы создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

  • Кроме того, глава российского генштаба Герасимов заявил, что Россия якобы имеет успехи в Северске и Константиновке, а еще "взяла под контроль" три населенных пункта в Харьковской области.

  • Поэтому политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, что пока ожидать быстрых результатов от переговорного процесса еще рано. В то же время отмечается, что несмотря на публичные заявления диктатора о готовности воевать "до последнего украинца", в непубличной плоскости российские представители готовы обсуждать даже план из 19 пунктов.