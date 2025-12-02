Віткофф уже на шляху до Росії, – Білий дім

Найближчими днями у Росії заплановані переговори зі США. Американська сторона розповіла, як просувається цей процес.

Адміністрація Трампа "дуже оптимістична" щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Левіт 1 грудня.

Що відомо про переговори США та Росії?

Левіт заявила, що спеціальний посланець США Стів Віткофф уже прямує до Росії.

Як повідомлялося раніше, разом з ним до Москви попрямував і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговори із диктатором Путіним мають пройти до 4 – 5 грудня. Потім російський диктатор зібрався їхати із держвізитом до Індії. Водночас, як пише BBC, зустріч все ж пройде у вівторок, 2 грудня, у другій половині дня.

Левіт під час брифінгу також заявила, що США намагаються спілкуватися нарівні з обома сторонами. Свої думки вони виклали у мирному плані, пункти якого "були дуже добре узгоджені".

Але що стосується деталей, я дозволю перемовникам вести переговори. Але ми справді почуваємося досить добре та сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться,

– сказала вона.

Росія не виявляє бажання закінчувати війну