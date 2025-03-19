США и Россия договорились о встрече "технических групп" в Эр-Рияде в ближайшие дни

США и Россия запланировали новые переговоры в ближайшие дни. Встреча делегаций по прекращению огня состоится в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Майка Волца в соцсети Х.

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Что известно о предстоящих переговорах США и России

Майк Волц рассказал, что в среду, 19 марта, говорил с помощником президента России Юрием Ушаковым об "усилиях Трампа прекратить войну в Украине".

Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на внедрении и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России,

– отметил Волц.

Кстати, во время разговора Путин согласился на немедленное прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре, но не на полноценное 30-дневное прекращение огня. Дональд Трамп объяснил это решение тем, что "есть много оружия, направленного друг на друга" – мол, трудно сразу прибегнуть к прекращению огня.