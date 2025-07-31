На этой неделе американские чиновники снова контактировали по войне в Украине с лицами, приближенными к Кремлю. США остались недовольны этим разговором.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире Fox News, передает 24 Канал.

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Что Рубио сказал о разговорах с россиянами?

По словам Рубио, Дональд Трамп уже более 6 месяцев ждал и делал все возможное, чтобы завершить войну в Украине. США до сих пор продолжают контакты с российской стороной

Буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми его приближенными, в надежде найти какое-то понимание на пути к миру. Но мы не видим прогресса,

– рассказал госсекретарь.

Рубио отметил, что больше всего Трампа беспокоит то, что после "замечательных разговоров" с Путиным он включает новости и видит, как Россия снова разбомбила очередной украинский город, расположенный далеко от фронта.

Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о перемирии, если одна из сторон в нем не заинтересована,

– отметил чиновник.

Госсекретарь США убеждает, что Дональд Трамп имеет много вариантов давления на Россию. Среди них вторичные санкции на продажу российской нефти, а также возможные санкции на банковский сектор, которые "будут серьезными". Рубио до сих пор надеется, что этого удастся избежать. Он призвал Россию "прекратить стрельбу".

"Пока, по крайней мере на наш взгляд, российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели", – указал он.