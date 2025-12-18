Кремль налаживает контакты с США, чтобы узнать о ходе урегулирования войны в Украине, –Песков

В Москве отреагировали на сообщения о возможной встрече представителей России и США в Майами. Там заявили, что хотят получить информацию об "итогах" переговоров между ЕС и Украиной.

Для этого они налаживают контакт с американской стороной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков для росСМИ.

Что заявила Россия?

Песков заявил, что Москва готовит контакты с американской стороной, чтобы узнать результаты работы Вашингтона с европейцами и украинской делегацией.

Занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была сделана американцами с европейцами и с украинцами,

– заявил он.

Других подробностей Песков не предоставил.

По данным Politico, встреча российской делегации с американскими представителями ожидается в эти выходные в Майами в рамках усилий администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Американскую сторону будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а российскую – спецпредставитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.

Что известно о визите украинской делегации в Майами?