Кремль налаживает контакты с США, чтобы узнать о ходе урегулирования войны в Украине, –Песков
- Кремль хочет получить информацию о результатах переговоров между ЕС и Украиной через контакты с США.
- Встреча российской и американской делегаций ожидается в Майами в рамках усилий администрации Трампа по завершению войны в Украине.
В Москве отреагировали на сообщения о возможной встрече представителей России и США в Майами. Там заявили, что хотят получить информацию об "итогах" переговоров между ЕС и Украиной.
Для этого они налаживают контакт с американской стороной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков для росСМИ.
Что заявила Россия?
Песков заявил, что Москва готовит контакты с американской стороной, чтобы узнать результаты работы Вашингтона с европейцами и украинской делегацией.
Занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была сделана американцами с европейцами и с украинцами,
– заявил он.
Других подробностей Песков не предоставил.
По данным Politico, встреча российской делегации с американскими представителями ожидается в эти выходные в Майами в рамках усилий администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
Американскую сторону будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а российскую – спецпредставитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.
Что известно о визите украинской делегации в Майами?
Украинская делегация направляется в США для переговоров по завершению войны, которые состоятся 19 – 20 декабря в Майами.
Будут обсуждать мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины и послевоенное восстановление.
Президент Зеленский заявил, что Украина работает над гарантиями безопасности с США, которые должны быть проголосованы Конгрессом. Одной из ключевых гарантий для Украины является 5 статья НАТО, но пока согласованной версии плана еще нет.