Sky News раскрыл состав украинской делегации на переговоры с США в Саудовской Аравии
- На следующей неделе Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии по вопросам укрепления обороноспособности Украины и координации международной помощи.
- В состав украинской делегации войдут министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, переговоры начнутся 24 марта.
На следующей неделе Украина и США проведут новый раунд переговоров в Саудовской Аравии. В состав украинской делегации войдут министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. По информации неназванного источника, украинская делегация отправится в воскресенье, 23 марта, а переговоры начнутся на следующий день.
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Украина и США готовятся к переговорам в Саудовской Аравии
Расписание встреч еще согласовывается, но ожидается, что дискуссии коснутся вопросов дальнейшего укрепления обороноспособности Украины и координации международной помощи.
К слову, США также организуют косвенные переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии, где обе стороны будут находиться в разных комнатах, сказал Кит Келлог.
Цель США – узнать условия и позиции сторон для возможного прекращения огня через косвенную дипломатию.
Украина согласилась на 30-дневное перемирие, что важно для политического успеха Дональда Трампа, хотя США не заинтересованы в механизмах контроля за прекращением огня.
Эксперт Алексей Ижак отметил, что за фактическим соблюдением перемирия должна следить профильная миссия, но на практике это маловероятно.