Зато дальнейшие практические механизмы контроля прекращения огня США не интересуют. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт "Национального института стратегических исследований" Алексей Ижак, отметив, что этим будут заниматься даже не отдельные страны.

Смотрите также Это уже не вступительные переговоры: каких результатов ожидать от новой встречи в Саудовской Аравии

Кто действительно может контролировать перемирие

Эксперт объяснил, что пока прекращения огня в Украине нет. Хотя наша страна согласилась на это, Россия поддержала идею прекращения ударов только по энергетической инфраструктуре.

Если же полное прекращение огня будет, США будут контролировать его политически. Ведь Трампу нужен именно политический успех, ему важно услышать и от Украины, и от России согласие на перемирие. Какой будет реальная ситуация на линии фронта – его не очень интересует.

А так, то соблюдение перемирия должна контролировать международная мониторинговая миссия. Она должна осуществлять мониторинг и в глубинные территории с двух сторон. Однако на практике, думаю, никто этого делать не будет,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит список объектов гражданской инфраструктуры для защиты от российских атак, который передадут США. Еж отметил, что такой список должен быть и от России. Тогда экспертные группы должны были бы сесть и согласовать списки.

Эксперт добавил, что существуют шансы по снижению интенсивности боевых действий. Однако они будут зависеть только от политической целесообразности. Пока Вашингтон не имеет инструментов влияния на Кремль.

К слову, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высказал мнение о том, что политические решения уже есть, но технические моменты (как будет действовать перемирие, кто его будет контролировать, какие объекты войдут в перечень) еще нужно обсудить.