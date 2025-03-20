Вряд ли будущая встреча будет настолько длинной. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян отметив, что совместное время для переговоров выбрали неслучайно.

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Какие ключевые вопросы будут обсуждать

Маловероятно, что США захотят организовать непосредственную встречу Украины и России в Саудовской Аравии. Никаких предпосылок для этого и даже приблизительной повестки дня нет. Возможно, общий день для встречи выбрали по символическим причинам, чтобы показать якобы физическую близость сторон.

Я думаю, что встречи будут значительно короче. Это уже не вступительные переговоры, где обсуждают общую логику процессов, а технические. Еще будет много раундов таких переговоров,

– сказал Олег Саакян.

Сейчас все вопросы российско-украинской войны сводятся исключительно к прекращению огня в части атак на инфраструктурные, энергетические и гражданские объекты. Вероятно, также будут говорить о морской безопасности, но все это лишь 1% общей проблематики.

Затянутых встреч не будет. Или есть воля, чтобы на это идти, или нет. Если нет, тогда будут выдвигать различные условия, перспектив это не будет иметь,

– добавил политолог.

Мы видим, что Россия не готова заканчивать войну, а Дональда Трамп не готов на нее давить, чтобы этого достичь. Если расписать все вопросы российско-украинской войны, то их наберется тысячи, в том числе и технических. Для того, чтобы их решить на переговорах такого типа, может понадобиться не один год. Поэтому, по мнению Олега Саакяна, реальных перспектив у них нет.

Заметим, этот раз на переговоры в Саудовскую Аравию от России отправится также советник директора Федеральной службы безопасности России Сергей Беседа. Именно он отвечал за провал военной кампании россиян в 2022 году. Беседа обещал Путину марш на Крещатике через 3 дня после вторжения.