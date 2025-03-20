Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. За інформацією неназваного джерела, українська делегація вирушить у неділю, 23 березня, а переговори розпочнуться наступного дня.

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Україна та США готуються до переговорів у Саудівській Аравії

Розклад зустрічей ще узгоджується, але очікується, що дискусії торкнуться питань подальшого зміцнення обороноздатності України та координації міжнародної допомоги.

До слова, США також організують непрямі переговори між Україною та Росією у Саудівській Аравії, де обидві сторони перебуватимуть у різних кімнатах, сказав Кіт Келлог.

Мета США – дізнатися умови та позиції сторін для можливого припинення вогню через непряму дипломатію.

Україна погодилась на 30-денне перемир'я, що є важливим для політичного успіху Дональда Трампа, хоча США не цікавлять механізми контролю припинення вогню.

Експерт Олексій Їжак зазначив, що реальне дотримання перемир'я має контролювати відповідна місія, але на практиці це малоймовірно.