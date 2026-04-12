Напряжение и иранцы в трауре: США и Иран не решили главные проблемы на переговорах, – Reuters

США и Иран приостановили переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке, сосредоточившись на работе на техническом уровне. Между сторонами до сих пор сохраняются серьезные разногласия по ключевым вопросам.

Об этом пишет агентство Reuters.

Смотрите также Длились 14 часов: что известно о переговорах США и Ирана

Какие результаты переговоров?

По данным агентства, переговоры в Исламабаде, столице Пакистана, продолжались ориентировочно 14 часов, и были первой подобной встречей за последнее десятилетие. Но такая встреча сопровождалась рядом разногласий.

Главными проблемами, как пишет Reuters, остаются вопросы Ормузского пролива и условия окончания войны. Иран требует контроля над проливом, хочет выплаты репараций и размораживания активов за рубежом.

В то же время Тегеран настаивает на прекращении огня во всем регионе, в частности в отношении Ливана. В свою очередь США стремятся к восстановлению свободного судоходства в регионе и ограничению ядерной программы Ирана.

Впрочем, несмотря на подобные разногласия, переговоры будут продолжаться, хотя конкретных сроков не указывают. Иран уверяет, что сейчас будет продолжаться работа на техническом уровне – по обмену документами между экспертами.

Какой была встреча?

США на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял делегацию, а также специальный представитель Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.

От Ирана присутствовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Издание, ссылаясь на источники, говорит, что в основном переговоры проходили в напряженной атмосфере.

По словам собеседников, стороны показывали колебания настроения, а обсуждения сопровождались эмоциональными моментами. Более того, иранские представители были одеты в черное в знак траура по погибшим.

Настроение обеих сторон менялось, и во время встречи температура то повышалась, то понижалась,

– сообщил один источник.

Что этому предшествовало?