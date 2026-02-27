Без соглашения, но с признаками прогресса: как завершились американо-иранские переговоры

США и Иран заявили об определенном прогрессе в переговорах по ядерной программе Тегерана, однако значительного прорыва достичь не удалось. Стороны продолжат разговор после консультаций в своих столицах.

Министр иностранных дел Омана Саид Бадр Албусаиди отметил, что технические переговоры могут состояться в Вене уже на следующей неделе. Об этом пишет издание Reuters.

Смотрите также Несмотря на военное превосходство США: эксперт объяснил, почему Иран не идет на уступки Трампу

Как прошли переговоры США и Ирана?

Косвенные переговоры, которые состоялись в 24 февраля, завершились без подписания соглашения, поэтому напряжение в регионе до сих пор продолжается. В то же время глава МИД Омана сообщил о "значительном прогрессе" после раундов консультаций в Женеве. Тегеран представлял глава иранской дипломатии – Аббас Аракчи, а Вашингтон – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Бадр Албусаиди сообщил, что стороны смогли продвинуться вперед в диалоге, хотя окончательных договоренностей не было достигнуто. Дипломат не раскрыл деталей и не подтвердил, что представители враждующих стран смогли преодолеть ключевые разногласия.

Многие аналитики называют нынешнюю дипломатическую попытку урегулировать конфликт фактически последним шансом перед тем, как американский президент может принять решение о начале войны.

В то же время министр МИД Ирана назвал переговоры с Вашингтоном одними из самых серьезных за последнее время. По его словам, в части вопросов удалось найти общую позицию, однако по другим – разногласия пока остаются.

Было решено, что следующий раунд переговоров состоится вскоре, менее чем через неделю,

– сказал он.

Аракчи добавил, что иранцы настаивают на отмене санкций, тогда как США традиционно связывают этот вопрос с существенными уступками со стороны Тегерана.

Американская делегация не комментировала ход встреч, однако по данным издания Axios, высокопоставленный чиновник США сообщил, что переговоры в Женеве были "положительными".

По данным MS NOW, дипломат Омана планирует встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками сегодня, 27 февраля.

Впрочем официальной информации от Белого дома или Омана сейчас не поступало.

Аналитики считают, что прорыв в переговорах между давними оппонентами, Вашингтоном и Тегераном, мог бы уменьшить вероятность реализации угроз Трампа по удару по Ирану, который мог бы спровоцировать более широкий конфликт.

Какие вопросы обсудили делегации?

Администрация Трампа настаивала, что в повестку дня должны войти не только ядерные вопросы, но и баллистическая программа Ирана и его поддержка вооруженных группировок в регионе. После утренней встречи сторон глава МИД Омана сообщил, что стороны якобы обменялись "креативными и положительными идеями", однако иранский чиновник признал, что разногласия до сих пор остаются.

Штаты считают, что Тегеран может стремиться создать ядерное оружие, поэтому требуют отказаться от обогащения урана. Этот процесс используется для производства топлива для АЭС, но одновременно может применяться для создания материала для ядерной боеголовки.

В то же время Иран уверяет, что не желает иметь бомбу и отмечает, что проявит гибкость в переговорах с американцами. Агентство Reuters написало, Тегеран предлагает неопределенные новые уступки в обмен на снятие санкций и признание его права на обогащение урана.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отказ Тегерана обсуждать свою программу баллистических ракет является "большой проблемой", впрочем ее все равно придется решить. Он отметил, что ракеты разрабатывались, чтобы нанести удар по Америке и якобы представляют угрозу региональной стабильности.

Трамп угрожает Ирану: что известно?