Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 Канала объяснил, что иранские власти рассматривают уступки как прямую угрозу собственному выживанию. По его словам, для руководства страны это вопрос не только внешней политики, а сохранения самого режима.

Капитуляция для режима опаснее ударов США

Руководство Ирана оценивает ситуацию не с точки зрения военной логики, а с точки зрения выживания режима. По его мнению, в Тегеране считают, что даже серьезные американские удары не уничтожат систему власти полностью.

Вниманию! В Иране на 40-й день после предыдущих выступлений возобновились студенческие протесты. Политолог Артем Бронжуков отметил, что новая волна совпала с активными сигналами со стороны США. По его мнению, передислокация американских сил является повышением ставок и элементом давления, а не прямым объявлением войны, однако дальнейший сценарий будет зависеть от решений Тегерана.

Зато принятие условий Вашингтона может запустить необратимые внутренние процессы.

Они оценивают риски от капитуляции как большие, чем риски от американских ударов,

– объяснил Данилов.

По его словам, иранская верхушка готовится к силовому сценарию и рассчитывает пережить удары благодаря разветвленной системе укрытий и запасной вертикали управления. Речь идет о назначении заместителей и даже резервных звеньев руководства на случай ликвидации ключевых фигур. Таким образом режим пытается гарантировать собственную непрерывность.

Они рассчитывают, что спрячутся в бункерах, переживут удары и сохранят контроль,

– отметил он.

Он добавил, что силовые структуры, в частности полиция и корпус, остаются инструментом сдерживания протестов. Именно сохранение возможности подавлять внутреннее сопротивление является для власти критически важным.

Уступки могут запустить демонтаж режима

В Тегеране воспринимают возможное согласие на условия США как сигнал слабости. По его мнению, руководство страны боится не столько внешнего удара, сколько внутреннего эффекта от уступок. Речь идет о риске раскола элит и потере контроля над обществом.

Они считают, что это запустит процессы, которые приведут к демонтажу Исламской Республики,

– объяснил Данилов.

По его словам, в окружении иранского руководства убеждены, что капитуляция станет триггером для новой волны протестов. Она может восприниматься как подтверждение слабости режима и подтолкнуть различные группы к более активным действиям. В таком сценарии власть рискует потерять контроль над событиями.

Они думают, что принятие этих условий будет воспринято как их слабость, и протесты только возрастут,

– отметил он.

Он подчеркнул, что для режима это вопрос выживания. Именно поэтому в Тегеране выбирают риск внешнего противостояния вместо внутренней дестабилизации.

Протестный потенциал в Иране только растет

Волна репрессий не сломала протестные настроения, а наоборот усилила их. Массовые расстрелы и тысячи арестов создали новый уровень общественного напряжения. По его словам, для многих иранцев это стало точкой невозврата.

Эти расстрелы добавили сотни тысяч, если не миллионы новых людей, которые теперь считают своим делом чести быть в конфронтации с режимом,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что силовое подавление протестов пересекло внутренние красные линии, которые ранее существовали даже в жесткой политической системе Ирана. Если в 2009 и 2019 годах власти также применяли насилие, то нынешний масштаб, по его словам, был беспрецедентным. Именно это, по его мнению, и подпитывает новую волну сопротивления.

Придет сороковой день – и протесты возобновятся. Так и произошло,

– отметил он.

Он объяснил, что люди выходят на кладбища, вспоминают погибших, и именно там возникают новые спонтанные демонстрации. В таких условиях любой сигнал слабости со стороны власти может стать катализатором более широкого взрыва недовольства.

