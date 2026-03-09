"Хочет завершить до апреля": через какую лазейку Трамп может объявить победу в Иране

В Иране существует структурное двоевластие – Корпус стражей исламской революции подчиняется аятолле, армия президенту, что сейчас проявляется в противоречивых сигналах относительно переговоров. Трамп хочет вмешаться в выбор нового аятоллы, не понимая, что это духовный, а не политический процесс.

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что именно это может дать Трампу возможность быстро объявить себя победителем, договорившись с одной из ветвей власти.

Смотрите также: Иранскую ядерную программу уничтожили благодаря действиям Трампа, – Гегсет

Как двоевластие в Иране может помочь Трампу?

Важно! Военная и политическая элита Ирана присягнула на верность новому верховному правителю присягнула на верность новому верховному лидеру Президент США выразил возмущение, назвав его "легкомысленной фигурой", назвав его "легкомысленной фигурой".

"Двоевластие в Иране существовало всегда – это не кризис, а норма. Конституция четко определяет, что аятолла важнее президента, но нигде не написано, что Корпус стражей важнее армии. Это структурная особенность светско-религиозного государства", – сказал Шейтельман.

В Израиле тоже параллельно существуют светские и религиозные суды. Но в Иране это ярче, потому что есть 2 параллельные армии.

Трамп хочет назначить аятоллу – и это максимально комично. Для него слово "духовное" такое далекое, что он не может поверить в существование религиозных авторитетов, которых никто не назначает – их выбирают последователи. 88 аятолл выбирают главного среди своих – это тысячелетняя религиозная традиция, а не политическое назначение,

– объяснил Шейтельман.

Попытки светской власти вмешаться в такие процессы обычно плохо заканчиваются – тем более когда религиозная верхушка имеет собственную армию.

"Это двоевластие – это преимущество для Трампа. Он хочет завершить войну до встречи с Си Цзиньпинем, запланированной на 1 апреля, потому что с каждым днем теряет поддержку – сейчас только 41% американцев поддерживают эту войну, и эти цифры будут только падать. Именно двоевластие дает ему шанс на быструю "победу": договориться с одной ветвью власти, объявить себя победителем – и не важно, что другая ветвь будет говорить что-то другое", – сказал Шейтельман.

Что еще известно о конфликте между США и Ираном?