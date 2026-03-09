"Хочет завершить до апреля": через какую лазейку Трамп может объявить победу в Иране
- Двоевластие в Иране предоставляет Трампу возможность договориться с одной из ветвей власти и быстро объявить себя победителем.
- Трамп планирует завершить войну до встречи с Си Цзиньпинем.
В Иране существует структурное двоевластие – Корпус стражей исламской революции подчиняется аятолле, армия президенту, что сейчас проявляется в противоречивых сигналах относительно переговоров. Трамп хочет вмешаться в выбор нового аятоллы, не понимая, что это духовный, а не политический процесс.
Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что именно это может дать Трампу возможность быстро объявить себя победителем, договорившись с одной из ветвей власти.
Как двоевластие в Иране может помочь Трампу?
Важно! Военная и политическая элита Ирана присягнула на верность новому верховному правителю присягнула на верность новому верховному лидеру Президент США выразил возмущение, назвав его "легкомысленной фигурой", назвав его "легкомысленной фигурой".
"Двоевластие в Иране существовало всегда – это не кризис, а норма. Конституция четко определяет, что аятолла важнее президента, но нигде не написано, что Корпус стражей важнее армии. Это структурная особенность светско-религиозного государства", – сказал Шейтельман.
В Израиле тоже параллельно существуют светские и религиозные суды. Но в Иране это ярче, потому что есть 2 параллельные армии.
Трамп хочет назначить аятоллу – и это максимально комично. Для него слово "духовное" такое далекое, что он не может поверить в существование религиозных авторитетов, которых никто не назначает – их выбирают последователи. 88 аятолл выбирают главного среди своих – это тысячелетняя религиозная традиция, а не политическое назначение,
– объяснил Шейтельман.
Попытки светской власти вмешаться в такие процессы обычно плохо заканчиваются – тем более когда религиозная верхушка имеет собственную армию.
"Это двоевластие – это преимущество для Трампа. Он хочет завершить войну до встречи с Си Цзиньпинем, запланированной на 1 апреля, потому что с каждым днем теряет поддержку – сейчас только 41% американцев поддерживают эту войну, и эти цифры будут только падать. Именно двоевластие дает ему шанс на быструю "победу": договориться с одной ветвью власти, объявить себя победителем – и не важно, что другая ветвь будет говорить что-то другое", – сказал Шейтельман.
Что еще известно о конфликте между США и Ираном?
- Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили визит в Израиль, запланированный на 10 марта. Встреча должна была касаться разногласий относительно войны с Ираном, однако причины отмены пока не разглашают.
- Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что ядерная программа Ирана была ликвидирована благодаря решению Дональда Трампа. В то же время Тегеран не отказался от намерений разработать оружие массового поражения, недооценив решимость американского президента.
- В лагере Трампа возник раскол между изоляционистами и сторонниками "демонстрации силы", что повлекло различные подходы к войне с Ираном. В то же время конфликт несет риск глобального экономического кризиса из-за подорожания энергоносителей, а его ход фактически вышел из-под контроля сторон.