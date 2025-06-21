Трамп и Эрдоган хотели провести тайную встречу с представителями Ирана, – Axios
- Трамп и Эрдоган планировали тайную встречу с представителями Ирана в Стамбуле, но она не состоялась из-за невозможности связаться с Али Хаменеи.
- Усилия организовать встречу были сорваны из-за опасений Хаменеи относительно покушения на его жизнь.
- Информацию о попытке встречи подтвердили трое американских чиновников и дополнительный источник.
- Эрдоган предложил Трампу провести встречу на саммите G7 в Канаде, но иранская сторона не смогла получить одобрение Верховного лидера.
Американский и турецкий лидеры планировали тайную встречу с высокопоставленными чиновниками Ирана в Стамбуле. Впрочем, событие не получилось реализовать, ведь Али Хаменеи не вышел на связь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
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Что известно о сорванной встрече политиков в Стамбуле
Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган пытались тайно организовать встречу с между высокопоставленными должностными лицами США и Ирана в Стамбуле. Это произошло на фоне эскалации войны между Израилем и Ираном.
Однако эти усилия сорвались, когда не удалось связаться с Верховным лидером Ирана, который, по словам источников, скрывается из-за опасений покушения на его жизнь,
– написали журналисты.
В издании подчеркнули, что эту информацию им передали трое американских чиновников и источник, знакомый с ситуацией.
Во время саммита G7 в Канаде Трампу позвонил Эрдоган. Турецкий лидер предложил тайную встречу уже на следующий день между представителями США и Ирана, чтобы обсудить дипломатическое решение войны. Американский лидер на это согласился.
Эрдоган и глава МИД Турции передали предложение иранскому президенту и министру иностранных дел. В свою очередь, они пытались связаться с Верховным лидером Али Хаменеи, чтобы получить одобрение.
Но Хаменеи, который скрывается из-за страха перед израильским покушением, не вышел на связь,
– резюмировали в Axios.
После нескольких часов ожидания иранская сторона сообщила туркам, что не смогла получить согласие Верховного лидера.