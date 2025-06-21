Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.
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Що відомо про зірвану зустріч політиків у Стамбулі
Дональд Трамп та Реджеп Ердоган намагалися таємно організувати зустріч з між високопоставленими посадовцями США та Ірану в Стамбулі. Це відбулося на тлі ескалації війни між Ізраїлем та Іраном.
Однак ці зусилля зірвалися, коли не вдалося зв'язатися з Верховним лідером Ірану, який, за словами джерел, переховується через побоювання замаху на його життя,
– написали журналісти.
У виданні підкреслили, що цю інформацію їм передали троє американських посадовців і джерело, обізнане з ситуацією.
Під час саміту G7 у Канаді Трампу зателефонував Ердоган. Турецький лідер запропонував таємну зустріч вже наступного дня між представниками США та Ірану, щоб обговорити дипломатичне вирішення війни. Американський лідер на це погодився.
Ердоган і глава МЗС Туреччини передали пропозицію іранському президенту та міністру закордонних справ. Своєю чергою, вони намагалися зв’язатися з Верховним лідером Алі Хаменеї, щоб отримати схвалення.
Але Хаменеї, який переховується через страх перед ізраїльським замахом, не вийшов на зв’язок,
– резюмували в Axios.
Після кількох годин очікування іранська сторона повідомила туркам, що не змогла отримати згоду Верховного лідера.