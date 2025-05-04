Трудно представить менее квалифицированного человека: бывший советник Трампа о Уиткоффе

Экссоветник президента США считает, что бизнесмен и застройщик Стив Уиткофф, которого Трамп назначил вести переговоры по миру в Украине, не квалифицирован для своей должности. По его мнению, решение сделать именно Уиткоффа ответственным за достижение мира – катастрофа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего советника Трампа Джона Болтона, который оценил квалификацию Уиткоффа в эфире CNN.

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Квалифицирован ли Уиткофф для своей должности

Болтон заявил, что Уиткофф на своей должности – это катастрофа для войны в Украине и в американских переговорах с Ираном.

Он ничего не знает об Украине. Он ничего не знает о России. Он ничего не знает об Иране. Он ничего не знает о ядерном оружии. Он ничего не знает о контроле над вооружениями и нераспространении. И он ничего не знает о межгосударственных переговорах,

– пояснил Болтон.

Он подчеркнул, что Уиткофф все делает по приказам Трампа и все ему докладывает – это единственное его преимущество.

Ранее в CNN отмечали, что Уиткофф не имеет никакого дипломатического опыта. Там отметили, что официальный представитель Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог сейчас буквально отстранен от переговоров с Кремлем несмотря на то, что в администрации Трампа отмечали, что он "имеет важнейший опыт".

Несоответствие в экспертных знаниях распространяется также на других представителей переговорной команды США. Вместо Келлога, Уиткоффа в поездках сопровождали госсекретарь Марко Рубио и бывший советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц. В издании добавляют, что оба являются опытными политиками, но также не имели такого опыта, чтобы вести переговоры с Россией.