В России анонсировали новый раунд переговоров с США "по раздражителям"

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что между российской и американской делегациями в ближайшее время состоится новый раунд консультаций. Это уже будут третьи переговоры между Москвой и Вашингтоном за последнее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорят в МИД России о новых переговорах с США

Сергей Рябков заявил, что новый раунд консультаций "по раздражителям" состоится "очень скоро". В то же время о конкретной дате, по словам чиновника страны-агрессора, "говорить рано".

Рябков также утверждает, что на переговорах Россия и США обсудят "целый комплекс вопросов". Однако каких именно – тоже не озвучил.

К слову, прошлый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном состоялся 10 апреля 2025 года в Стамбуле, в Турции. Тогда Россия и США обсудили нормализацию работы дипломатических представительств обеих стран.

Интересно, что по результатам прошлой встречи российская сторона также заявляла о наличии "серьезных раздражителей от предыдущей администрации США, которые нужно устранить". Тогда российскую делегацию возглавил Александр Дарчиев, посол России в Соединенных Штатах, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.