Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Мединский о "мягких" условиях мира для Украины в 2022 году

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что Украина якобы могла подписать мирный договор с Россией 28 февраля 2022 года. По словам прихвостня Путина, условия этого документа якобы были "мягче того, что мы предлагаем сегодня".

В частности, как утверждает Мединский, "все, что они хотели – это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

Также речь шла о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП, а также о признании Крыма российским, ведь там, как цинично врет помощник Путина, "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".

Мединский рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, Президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.

После этого, по словам прихвостня диктатора, россиянам якобы сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора, который мы уже согласовали".

Обратите внимание! Россияне часто манипулируют тем, что, мол, в 2022 году Украину от мира "отказали иностранные партнеры". Однако это решение приняла исключительно Украина из-за неприемлемых условий соглашения и циничных ультиматумов российской стороны.

К слову, российские СМИ обнародовали так называемый "меморандум" о завершении войны. В этом документе содержались исключительно манипулятивные и циничные требования – среди них, в частности, вывода ВСУ с оккупированных территорий и предоставления Украине нейтрального статуса. Кроме того, предлагалось провести выборы, после чего подписать мирный договор, а также запретить передислокацию украинских войск, за исключением отвода.