Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що кажуть у МЗС Росії про нові переговори із США

Сєргєй Рябков заявив, що новий раунд консультацій "щодо подразників" відбудеться "дуже скоро". Водночас про конкретну дату, за словами посадовця країни-агресорки, "говорити зарано".

Рябков також стверджує, що на переговорах Росія та США обговорять "цілий комплекс питань". Проте яких саме – теж не озвучив.

До слова, минулий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном відбувся 10 квітня 2025 року у Стамбулі, що в Туреччині. Тоді Росія та США обговорили нормалізацію роботи дипломатичних представництв обох країн.

Цікаво, що за результатами минулої зустрічі російська сторона також заявляла про наявність "серйозних подразників від попередньої адміністрації США, які потрібно усунути". Тоді російську делегацію очолив Алєксандр Дарчієв, посол Росії у Сполучених Штатах, а американську – заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.