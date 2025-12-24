Россия намерена сформулировать дальнейшую позицию в вопросе переговоров и продолжить и в дальнейшем контакты с американской стороной по этому поводу.

Такую информацию в среду, 24 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".

Что заявили в России о переговорах?

По словам российского чиновника, спецпосланник России Кирилл Дмитриев, как и планировалось, уже доложил диктатору Владимиру Путину о результатах переговоров с американскими представителями в Майами.

Сейчас мы должны на основе той информации, которая была предоставлена главе государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в ближайшее время по тем каналам, которые сейчас работают,

– заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны американской стороне, а также отметил, что разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пока не предвидится.

В то же время представитель Кремля отказался комментировать пропагандистам сообщения о мирном плане Киева, который состоит из 20 пунктов.

О каком мирном плане идет речь?