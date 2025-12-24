Должны сформулировать дальнейшую позицию, – Кремль сделал новое заявление о переговорах в Майами
- Россия теперь должна сформулировать дальнейшую позицию относительно переговоров с США после доклада Дмитриева Путину.
- Дмитрий Песков отметил, что разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пока не планируется.
Россия намерена сформулировать дальнейшую позицию в вопросе переговоров и продолжить и в дальнейшем контакты с американской стороной по этому поводу.
Такую информацию в среду, 24 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".
Смотрите также Разговор между США и Путиным может состояться 24 декабря, – Зеленский
Что заявили в России о переговорах?
По словам российского чиновника, спецпосланник России Кирилл Дмитриев, как и планировалось, уже доложил диктатору Владимиру Путину о результатах переговоров с американскими представителями в Майами.
Сейчас мы должны на основе той информации, которая была предоставлена главе государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в ближайшее время по тем каналам, которые сейчас работают,
– заявил Дмитрий Песков.
Он добавил, что все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны американской стороне, а также отметил, что разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пока не предвидится.
В то же время представитель Кремля отказался комментировать пропагандистам сообщения о мирном плане Киева, который состоит из 20 пунктов.
О каком мирном плане идет речь?
Напомним, Владимир Зеленский рассказал о 20-пунктном документе и назвал его "базовым документом об окончании войны". По состоянию на сейчас Киев ожидает реакции на обсуждаемые позиции от российской стороны.
Этот план предусматривает, что США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии по аналогии 5 статьи. В случае нового вторжения России будет предусмотрен скоординированный военный ответ и восстановление глобальных санкций.
Bloomberg позже сообщило, что Россия планирует внести туда существенные изменения, в частности относительно ограничений, и что в целом мирное предложение, наработанное американцами и украинцами, Москва рассматривает лишь как "черновик".