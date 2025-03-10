На этой неделе представители США также встретятся с россиянами в Саудовской Аравии, – CNN

Высшие должностные лица из администрации Дональда Трампа, кроме встречи с украинцами, также планируют на этой неделе встретиться с россиянами. Разговор должен состояться в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Соответствующую информацию изданию предоставил осведомленный в этом вопросе источник.

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Что известно о новой встрече представителей США и России

Источник, который предоставил информацию журналистам не указал, кто именно может присутствовать на новом раунде мирных переговоров США и России. Встреча состоится после того, как как пройдут переговоры между американскими и украинскими представителями.

Обмолвился о встрече США и России и Дональд Трамп. Во время разговора с журналистами на борту президентского самолета он отметил, что действительно встреча запланирована в Саудовской Аравии.

На этой неделе запланированы крупные встречи в Саудовской Аравии с Россией и Украиной. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. На этой неделе, как вы знаете, погибло много людей в Украине. Там не только украинцы, но и россияне,

– сказал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что он думает, что "все хотят, чтобы это закончилось". Трамп также верит, что американская сторона "достигнет большого прогресса" в вопросе окончании войны и мира.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что от встречи украинских и американских представителей в Саудовской Аравии он имеет 2 ожидания. Это касается и приближения мира, и продолжения поддержки нашего государства со стороны американцев.