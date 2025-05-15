В Reuters узнали о форматах завтрашних встреч в Стамбуле
- В Стамбуле 16 мая состоится серия встреч международных делегаций, включая трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией, пишет Reuters.
- Возможность четырехстороннего формата, привлекающего США, Россию, Украину и Турцию, пока неизвестна.
В Стамбуле 16 мая состоится серия различных встреч международных делегаций. Это будет не только встреча украинских и российских представителей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Какие встречи планируют провести в Стамбуле 16 мая
Источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил журналистам, что в пятницу в Стамбуле состоится серия встреч в различных форматах.
На повестке дня трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией,
– сказал собеседник.
В то же время источник уточнил, что пока неизвестно, будет ли четырехсторонний формат, который будет привлекать Соединенные Штаты, Россию, Украину и Турцию.
К слову, Марко Рубио заявил, что его не будет на переговорах в Турции. Кроме того, он заявлял, что не имеет высоких ожиданий относительно переговоров Украины и России. в Стамбуле, и считает, что любой прорыв возможен только в случае прямого разговора между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
СМИ также писали, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле состоятся утром 16 мая. Украинскую сторону будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров, а российскую – помощник Путина Владимир Мединский.