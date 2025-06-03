Медведев считает, что переговоры в Стамбуле нужны для "победы России" и угрожает Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за атаки дронов по аэродромам обязательно будет. Он проговорился относительно истинных целей страны-агрессора в нынешней войне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм Медведева. Он обратился ко всем россиянам, которые волнуются из-за уничтожения самолетов стратегической авиации.

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Россия не хочет мира и стремится к продолжению войны

Дмитрий Медведев отметил, что Россия будет мстить за атаку дронами по пяти аэродромам, где находились бомбардировщики. Украина уничтожила часть российских самолетов, а оккупанты взамен планируют продолжать наступление. Чиновник пригрозил, что что-то будет "взрываться", а кто "должен быть уничтожен" – исчезнет.

Таким образом Медведев вновь подтвердил, что Россия стремится продолжать войну и убивать людей. Более того, он сказал, что переговоры в Стамбуле нужны не для установления мира, а якобы для "победы России".

Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти,

– отметил Медведев.

Он отметил, что именно такой смысл якобы имеет российская часть "меморандума", который презентовали на переговорах. Такими агрессивными высказываниями российский чиновник подтвердил нарративы об истинных намерениях Кремля.

В США отреагировали на заявление Медведева

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является близким к президенту США Дональду Трампу отметил честность, которую продемонстрировал Медведев.

Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, выраженным российской пропагандистской машиной. Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия вовсе не заинтересованы в мире,

– заметил Грэм.

Отметим! Именно Линдси Грэм является автором законопроекта в Сенат США о жестоких экономических санкциях против России. Трамп в любой момент может согласовать этот законопроект и он после голосования вступит в действие.

Как на слова Медведева реагируют в Украине

Один из участников украинской делегации в Стамбуле и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подчеркнул лживость России, реагируя на заявления Дмитрия Медведева о продолжении войны.

Если вы смертельно наивны или "полезный идиот" и все еще верите, что Москва действует добросовестно, посмотрите на сегодняшнее заявление заместителя председателя Совбеза России,

– написал Кислица.

Напомним, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Делегации представили друг другу свои части "меморандума" и договорились о новом обмене. Следующая встреча сторон может состояться в конце месяца.