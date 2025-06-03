Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм Медведєва. Він звернувся до всіх росіян, які хвилюються через знищення літаків стратегічної авіації.

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Росія не хоче миру та прагне продовження війни

Дмітрій Медведєв зазначив, що Росія буде мститися за атаку дронами по п'яти аеродромах, де перебували бомбардувальники. Україна знищила частину російських літаків, а окупанти натомість планують продовжувати наступ. Посадовець пригрозив, що щось буде "вибухати", а хто "має бути знищений" – зникне.

Таким чином Медведєв знову підтвердив, що Росія прагне продовжувати війну та вбивати людей. Ба більше, він сказав, що переговори в Стамбулі потрібні не для встановлення миру, а буцімто для "перемоги Росії".

Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади,

– зазначив Медведєв.

Він зазначив, що саме такий сенс нібито має російська частина "меморандуму", який презентували на перемовинах. Такими агресивними висловлюваннями російський посадовець підтвердив наративи про справжні наміри Кремля.

У США відреагували на заяву Медведєва

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є близьким до президента США Дональда Трампа відзначив чесність, яку продемонстрував Медведєв.

Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, вираженим російською пропагандистською машиною. Я вдячний вам за те, що ви дали світу зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі,

– зауважив Грем.

Зазначимо! Саме Ліндсі Грем є автором законопроєкту до Сенату США про жорстокі економічні санкції проти Росії. Трамп в будь-який момент може погодити цей законопроєкт і він після голосування вступить в дію.

Як на слова Медведєва реагують в Україні

Один з учасників української делегації в Стамбулі та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця підкреслив брехливість Росії, реагуючи на заяви Дмітрія Медведєва про продовження війни.

Якщо ви смертельно наївні або "корисний ідіот" і все ще вірите, що Москва діє сумлінно, подивіться на сьогоднішню заяву заступника голови Радбезу Росії,

– написав Кислиця.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів між Україною та Росією. Делегації презентували одна одній свої частини "меморандуму" та домовилися про новий обмін. Наступна зустріч сторін може відбутися наприкінці місяця.