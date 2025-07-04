Говорили о ПВО для Украины: Трамп провел еще разговор с Мерцем

Кроме разговора Трампа с Зеленским, американский президент еще имел переговоры с канцлером Германии Мерцем. Они обсудили усиление обороны Украины.

О некоторых подробностях переговоров президента США и канцлера Германии пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Обсуждали помощь Украине

В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп провел ряд переговоров с лидерами нескольких стран. В частности, он провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основной темой переговоров стало усиление противовоздушной обороны Украины.

Как передает издание, в частности, речь шла о возможной поставке дополнительных систем ПВО для Украины. Правительство Германии уже некоторое время якобы пытается организовать закупку комплексов Patriot для защиты украинского воздушного пространства. Для этого Берлин даже был готов оплатить системы, если США согласятся их предоставить.

Также, СМИ пишет, что президент США "не взял на себя никаких обязательств".

Еще один телефонный разговор Трампа состоялся с президентом Франции Макроном. Они обсудили ситуацию в Украине и Иране.

Также подняли вопрос переговоров между ЕС и США по пошлинам. Кроме того, французский президент имел еще один разговор с наследным принцем Саудовской Аравии об Иране и Газе.