Переговоры Трампа и Путина: о чем договорились и как на это влияют события на Ближнем Востоке

18 марта состоялся долгожданный разговор президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. 24 Канал рассказывает, почему относительно него были такие большие ожидания, а также почему они оказались напрасными.

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Что предшествовало переговорам Трампа и Путина

Телефонной беседе президентов США и России предшествовало немало важных событий, среди которых необходимо выделить:

начало сепаратных переговоров между Москвой и Вашингтоном;

выкручивание рук Украине через "минеральное соглашение" или соглашение о полезных ископаемых;

скандал в Овальном кабинете Белого дома;

остановка военной помощи Украине и предоставление разведывательной информации от США;

переговоры в Джидде между Киевом и Вашингтоном, договоренности о 30-дневном всеобщем перемирии;

отмена спецлицензий на оплату российских энергоносителей;

закрытие федеральных программ по расследованию преступлений России и отказ США от именования России агрессором;

разблокирование помощи Украине.

Уже непосредственно накануне ко всему этому добавилась медийная истерия с вбросами о планах США признать оккупацию Крыма, а также якобы объявлением торгов за Одессу и ее порты.

Сильно постарался и сам Трамп, рассказывая о наполеоновских планах и утверждая, что Путин уже почти на все согласился, включая вопрос контроля над неназванной электростанцией (говорится о Запорожской АЭС).

При этом центральным пунктом всех заявлений Трампа стала сложная судьба украинского войска, окруженного где-то на Курщине и фактически обреченного не смерть. Якобы спасти его может лишь добрая воля Путина, которая появится исключительно по просьбе Трампа, что и будет тем самым "миром через силу".



Вот только никакого окружения 2 500 воинов нет в природе, но Трамп упорно продолжал и продолжает ныне бубнить об этом, создавая стойкое впечатление, что мы оказались внутри неавторизованного сиквела легендарной трагикомедии Барри Левинсона Wag the Dog.

Не отставал и Путин. Он мариновал 8 часов в ожидании в Москве эмиссара Трампа Стива Уиткоффа, чем едва не подверг того знакомству с неизвестными беспилотниками, которые безнаказанно преодолели российскую ПВО и посетили столицу России и ее окрестности.

А уже перед самым разговором Путин разыграл сценку "пусть Трамп подождет", демонстрируя наигранным маханием ручки отсутствие уважения к президенту США, а также собственное превосходство и то, что он "мачо". Российской бизнес-челяди в зале это понравилось.

Все это вместе создало соответствующий медийный фон и подогрело градус ожиданий чуть ли не до точки кипения.

О чем договаривались Путин и Трамп

Разговор двух президентов длился рекордное время. Правда, Белый Дом и Кремль подают разные цифры – полтора часа против 2 часов 28 минут, по версии россиян. Расхождение в час трудно объяснить, возможно, Трамп говорил о своей недавней победе на турнире по гольфу, когда Путин уже положил трубку, или наоборот – Путин не сдержался и навалил о печенегах, когда Трамп уже ушел.

Впрочем, подытожить все эти часы можно лишь несколькими предложениями:

Россия и США договорились договариваться;

Россия соглашается на перемирие в небе и на воде (это вообще начальное предложение Украины на переговорах с американцами в Джидде, так называемый план Макрона) и не соглашается на общее 30-дневное перемирие (которое продвигали Рубио и Уолтц и которое поддержала в итоге Украина, после чего нам разблокировали помощь, а Трамп объявил о величественной победе).

Дальше начинаются разногласия. Россия утверждает, что ее непреклонное требование – прекращение предоставления военной помощи Украине. В свою очередь США утверждают, что этот вопрос не поднимался.

Также мы ничего не услышали о взгляде сторон на вопрос миротворцев, а также куда-то исчезла загадочная "электростанция".

При этом Путин попытался выдать за результат переговоров обмен пленными – он должен состояться 19 марта в формате 175 на 175. Также Россия согласилась передать 23 тяжелораненых бойца.



Впрочем, стоит понимать, что такие обмены готовятся заранее и не решаются в формате телефонного блица. Это подтвердил вечером 18 марта президент Зеленский, который во время зум-общения со СМИ заявил, что обмен готовился заранее и Путин вспомнил о нем в разговоре с Трампом фактически рандомно.

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Интересно, что Путин согласился на эмбарго на удары по инфраструктуре и якобы дал команду уже их прекратить.

После этого Россия атаковала Украину десятками "Шахедов" – они полетели на Киев, Сумы, Донбасс и другие регионы. Также россияне имитировали удары баллистическими ракетами. Целями россиян традиционно стали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура, в частности, в прифронтовом Славянске.

По состоянию на 08:00 (19 марта 2025 года – 24 Канал) подтверждено сбивание 72 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).



"В результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области", – отчет Воздушных сил ВСУ о ночи, когда Путин пообещал не атаковать энергетическую инфраструктуру.

Слова Путина расходятся с реальностью. Он сказал, что он якобы прекращает удары по энергетике, но за ночь было 150 дронов, в частности, по энергетике, транспорту и двум больницам,

– президент Зеленский 19 марта комментирует обещания Путина Трампу.

Главной же "победой", которая добавляет всему действу вайбов времен холодной войны, было объявлено персональную договоренность Трампа и Путина о проведении хоккейных матчей между звездами NHL и ее российской копии КХЛ. Похоже, это российской общественности вскоре будут подавать как главную цель так называемой СВО.

Как Трамп обычно проводит переговоры: интересные детали

Стоит учитывать, что разговор происходил через переводчиков, потому что Путин не знает английского, а Трамп – русского. То есть 2,5 или сколько там часов – это было время брутто, а "чистое время" было меньше.

Благодаря бывшему члену команды Трампа дипломату Фионе Хилл мы знаем, как происходят подобные разговоры. Она рассказала подробно о специфике общения Трампа с Путиным в большом подкасте.

Смотрите видео рассказа Фионы Хилл:

Если обобщить, то президент США что-то говорит и практически не слушает оппонента, при этом переводчик подает все буквально, не вдаваясь в нюансы и не давая контекста и двойных смыслов.

Здесь стоит отметить, что это обычная практика для всех (не только для США), ведь, во-первых, на такие нюансы нет времени, а во-вторых, переводчик не имеет права прибегать к интерпретациям, от которых может зависеть судьба сделок и человеческих жизней.

Однако без толкования контекста и понимания "подводных камней" также нельзя, поэтому после завершения разговора президенту готовят детальный брифинг с разбором всех тезисов и смыслов. Но, как утверждает госпожа Хилл, которая была в команде Трампа во время его первой каденции, он эти отчеты никогда не читал. Тогда он был моложе и только перешел рубеж в 70 лет, поэтому сомнительно, что сейчас, когда Трампу уже 78, его привычки изменились.

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Этим можем объяснить различия в финальных заявлениях сторон. Потому что Кремль рассказывает о "целях СВО", "устранении первопричин конфликта", "прекращении мобилизации", "разоружении" и другой бред из "набора деда", а у Трампа "все прекрасно" и мир уже вот-вот на пороге.

Заявление президента Трампа по поводу беседы с Путиным:

Мой сегодняшний телефонный разговор с Президентом Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конце концов, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеюсь, ради человечества, сделаем эту работу!

Впрочем, лучшим показателем был не радостный, но пустой по содержанию пост в трамповой соцсети, а отсутствие пресс-конференции, которая была анонсирована Белым домом, но "почему-то" не состоялась. Потому что пришлось бы оставлять "мир розовых пони" и отвечать на вопросы журналистов, а самое страшное – посмотреть в глаза реальности. Потому что по факту имеем отказ Путина от предложенного США и поддержанного Украиной всеобщего прекращения огня.

В мире Трампа это вообще проявление глубокого неуважения, но президент США это проглотил, "почему-то" не разозлился и продолжил дальше делать вид, что все ок. Впрочем, весь мир и дальше вынужден наблюдать трагикомедию под названием "Голый король".

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Фактор Украины

Также должны констатировать тот факт, что Трамп уже не решается говорить от имени Украины и решать за нее. Так что ссора в Белом доме с Зеленским, где президент Украины показал зубы, его кое-чему и научила. Без Украины и учета ее интересов никакой "нобелевки" не будет.

Украина же демонстрирует, что уступок России делать не будет. Об этом 19 марта прямо заявил Зеленский:

Я не хочу с россиянами обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев. Также я не собираюсь с ними (россиянами – 24 Канал) проговаривать экономические гарантии безопасности, где ЕС – главная экономическая гарантия безопасности для Украины. Это безусловные вещи, которые нам нужны. Тысячи людей в тюрьмах, не только военные, они все должны быть в своих семьях, а тех, кого они замучили, – мы должны их всех получить и вернуть домой. К сожалению, даже погибших. Это безусловные вещи, которые должны быть. Те территории, которые временно оккупированы, они – временно оккупированы, они российскими не станут никогда.

Показательно, что в отчете Белого дома "хотелки" Путина вообще игнорируются, также в Вашингтоне уже дали понять, что берут время на консультации с Киевом и союзниками в Европе.

Далее должен состояться следующий раунд – по словам Стива Уиткоффа новая встреча с россиянами запланирована на 23 марта. Там будут выяснять, на чьей стороне теперь "не мяч, а уже полноценная шайба", искать "дьявола в деталях" и дальше зайдут на новый круг обсуждений, после чего американцы снова встретятся с украинскими переговорщиками, чтобы сыграть новый раунд в "испорченный телефон".

Как на это влияют события на Ближнем Востоке и в Европе

Интересно, что разговор Трампа и Путина пришелся на очень важные и показательные события.

Первым является возобновление Израилем боевых действий в Секторе Газа. Это означает, что мирная инициатива Стива Уиткоффа, которой так гордился Трамп и старательно намекал на "нобелевку", провалилась.

А это демонстрация того, насколько эффективно и долговременно США умеют заключать мирные соглашения, чего стоит слово Трампа и как никто не смеет его обманывать. И кто сказал, что полный провал американской дипломатии на Ближнем Востоке нельзя экстраполировать на другие регионы.

Второе событие также произошло на Ближнем Востоке, и США имеют к нему прямое отношение. Речь о возобновлении американцами активных бомбардировок хуситов в Йемене. Они имели в основном пиар-эффект и никакого практического, потому что без наземной операции не стоят ничего. Вместо этого имеем угрозы Трампа в адрес Ирана и прямые обвинения Тегерана как тех, кто руководит йеменскими инсургентами.

При этом всем хорошо известно, что не против управлять этими боевиками и Москва, которая даже обещала предоставить им ракеты. Кроме того, Россия и Иран имеют оборонное соглашение и обязанность поддерживать друг друга в трудную минуту. А что это, если не она.

Впрочем, Москва, похоже, предлагает решение и желает стать посредником между Ираном (и ХАМАС) и США. Это довольно опасная история, поскольку несет риск заключения соглашений в формате "баш-на-баш", где целью будет "ядерная сделка" с Тегераном, а разменной картой – Украина.



Такие мысли порождают "конспирологию", что на самом деле Трамп и Путин 2,5 часа говорили не о гольфе или печенегах, а именно об этом. И оно осталось за пределами официальных коммюнике. Сейчас подтверждений этому нет, но исключать такой вариант точно не стоит.

Наконец третье событие – это преодоление Бундестагом так называемого "налогового тормоза", что снимает с Германии ограничения на финансирование оборонного сектора и гарантирует Украине существенное увеличение военной помощи. Той самой, которую так хочет прервать Путин, но очевидно у него ничего не получится.

На это прямо намекает реакция Европы на события, ее выразителем стал президент Франции Макрон, который в очередной раз призвал субконтинент вооружаться и выделил 1,5 миллиарда евро для модернизации базы на границе с Германией, которая станет домом для двух новых эскадрилий истребителей Rafale – носителей тактического ядерного оружия.