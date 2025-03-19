Теперь Трампу придется выбирать между реальным давлением на Москву ради уступок и попытками "вытянуть" из Киева больше компромиссов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что Трамп ожидал от Путина

Журналисты напоминают, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом во вторник, 18 марта, российский диктатор заверил, что согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в течение месяца и продолжить переговоры относительно постоянного прекращения огня.

Но это было гораздо меньше, чем то, на что нацелился Трамп, и уж точно меньше, чем месячная безоговорочная безоговорочная пауза, на которую Киев согласился ранее,

– говорится в статье.

Теперь, пишет издание, перед Дональдом Трампом теперь стоит вопрос – или довериться Владимиру Путину в деле заключения мира, или нажать на Москву, чтобы заключить потенциальное мирное соглашение, что может сорвать его масштабную цель восстановления связей США и России.

Бывшая советница Белого дома по России во время первого президентского срока Дональда Трампа Фиона Гилл заявила, что действующий американский лидер не понимает, какую колоссальную цену российский диктатор готов отдать ради целей развязанной им войны.

"Трамп искренне хочет остановить бойню, он считает это непостижимым. Но он не понимает, что для Путина это цена, которую он готов заплатить, какой бы колоссальной она не казалась со стороны", – добавила она, отметив, что Путин хочет доминировать в Украине и восстановить позиции в Европе.

Напомним, что после более 2-часового телефонного разговора Дональд Трамп сделал заявление. Он назвал переговоры с диктатором Владимиром Путиным "очень хорошими и продуктивными". Он отметил, что во время телефонного разговора договорился с Путиным о немедленном прекращении огня.