Тепер Трампу доведеться обирати між реальним тиском на Москву задля поступок та спробами "витягнути" з Києва більше компромісів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що Трамп очікував від Путіна

Журналісти нагадують, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом у вівторок, 18 березня, російський диктатор запевнив, що погодився припинити атаки на енергетичну інфраструктуру протягом місяця і продовжити перемовини стосовно постійного припинення вогню.

Але це було набагато менше, ніж те, на що націлився Трамп, і вже точно менше, ніж місячна беззастережна пауза, на яку Київ погодився раніше,

– ідеться у статті.

Відтепер, пише видання, перед Дональдом Трампом тепер стоїть питання – або довіритися Владіміру Путіну в справі укладення миру, або натиснути на Москву, аби укласти потенційну мирну угоду, що може зірвати його масштабнішу мету відновлення зв’язків США та Росії.

Колишня радниця Білого дому щодо Росії під час першого президентського терміну Дональда Трампа Фіона Гілл заявила, що чинний американський лідер не розуміє, яку колосальну ціну російський диктатор готовий віддати задля цілей розв’язаної ним війни.

"Трамп щиро хоче зупинити бійню, він вважає це незбагненним. Але він не розуміє, що для Путіна це ціна, яку він готовий заплатити, якою б колосальною вона не здавалася з боку", – додала вона, зазначивши, що Путін хоче домінувати в Україні та відновити позиції в Європі.

Нагадаємо, що після понад 2-годинної телефонної розмови Дональд Трамп зробив заяву. Він назвав переговори з диктатором Владіміром Путіним "дуже гарними й продуктивними". Він наголосив, що під час телефонної розмови домовився з Путіним про негайне припинення вогню.